Ascolti tv, come è andata l'ultima puntata di Per Elisa - Il Caso Claps

Il prime time di ieri, martedì 7 novembre, ha visto scontrarsi due eventi molto attesi: l'ultima puntata di Per Elisa - Il caso Claps e la partita di Champions League che ha visto in campo il Milan. A trionfare è stato il match Milan-PSG grazie a 5.253.000 spettatori con uno share del 25%, mentre la fiction su Elisa Claps, in onda su Rai1, si è fermata al secondo posto con 2.970.000 spettatori pari al 16.4% di share, raccogliendo comunque un ottimo riscontro del pubblico che l'ha seguita sempre numeroso in queste settimane. Al terzo posto, invece, Le Iene, su Italia 1, con 1.230.000 spettatori pari a uno share dell'8.4%.

Ascolti tv di martedì 7 novembre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: DiMartedì su La7 con 1.213.000 spettatori e il 6.8% di share, Boomerissima su Rai2 con 802.000 spettatori pari al 4.7% di share, È sempre Cartabianca su Rete 4 con 676.000 spettatori e uno share del 4.5%, la finale di Pechino Express su Tv8 con 582.000 spettatori e il 3.2% di share. Chiudono Avanti Popolo su Rai3 con 312.000 spettatori pari all'1.8% di share e The Peacemaker sul Nove con 287.000 spettatori e uno share dell'1.6%.