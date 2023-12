Ascolti tv, come è andata l'ultima puntata di Un Professore 2: ci sarà la terza stagione?

Non c'è stata partita, ieri sera, nella sfida degli ascolti tra Rai e Mediaset. L'ultima puntata di Un Professore 2 ha stravinto grazie a 3.817.000 spettatori pari al 22.8% di share. Un successo straordinario per la fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann, che dal finale - ma anche dai numeri - lascia la porta aperta a una terza stagione. Nessuna dichiarazione ufficiale per il momento, ma considerando la continuità che la Rai ha sempre dato a titoli così amati dal pubblico, non ci sarebbero dubbi.

Secondo posto per Chi ha incastrato Babbo Natale?, su Canale 5, con 1.894.000 spettatori con uno share dell’11.1%, mentre al terzo posto si è piazzato Amore Criminale, su Rai3, con 1.046.000 spettatori pari al 5.8%.

Ascolti tv di giovedì 21 dicembre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Le Iene presentano Inside, su Italia 1, con 987.000 spettatori e il 7.7% di share, Dritto e Rovescio su Rete 4 con 877.000 spettatori pari al 6.4% di share, Un Natale Spettacolare su Rai2 con 732.000 spettatori pari al 4.1%, Piazzapulita - Shalom su La7 con 608.000 spettatori e il 3.4% di share. Chiudono Star Trek - Il Futuro su Tv8 con 351.000 spettatori e il 2.1% di share, e Il Paese di Natale sul Nove con 340.000 spettatori e uno share dell'1.9%.