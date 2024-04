Ascolti tv, chi ha vinto tra Volami Via e Terra Amara

Nel prime time di ieri, lunedì 1 aprile, la vittoria di Canale 5 con Terra Amara. La soap ha registrato 3.168.000 spettatori pari a uno share del 18%, staccando di parecchio il film in onda su Rai 1, Volami Via, fermo al secondo posto con 2.563.000 spettatori e il 14.1% di share. Terzo posto, invece, per Stasera tutto è possibile, su Rai 2, con 2.002.000 spettatori e uno share del 12.7%.

Ascolti tv di lunedì 1 aprile: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: PresaDiretta su Rai 3 con 1.303.000 spettatori pari al 6.9% di share, Mamma ho preso il morbillo su Italia 1 con 941.000 spettatori e il 5.3% di share, Quarta Repubblica su Rete 4 con 680.000 spettatori e uno share del 4.8%, La Torre di Babele su La7 con 623.000 spettatori e il 3.3% di share. Chiudono Men in Black su Tv8 con 472.000 spettatori e uno share del 2.8%, infine Little Big Italy sul Nove con 394.000 spettatori e il 2.7% di share.