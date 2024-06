Condannato per stupro Juan Darthés, attore de Il mondo di Patty: la vittima aveva 16 anni

L'attore brasiliano Juan Darthés, tra i protagonisti della soap Il mondo di Patty, è stato condannato a 6 anni di carcere, colpevole di stupro ai danni della collega Thelma Fardin, all'epoca dei fatti 16enne.

L'attrice, in una conferenza stampa organizzata dopo la sentenza, ha ringraziato tutti "per essere qui dopo tanti anni. Naturalmente è un giorno pieno di emozioni, sono commossa". Fardin ha ammesso di aver perso la speranza che Darthés venisse processato: "Purtroppo, nonostante il fatto che oggi il mio caso abbia ricevuto giustizia, questa non è la realtà della maggior parte dei casi ed è per questo che oggi questa sentenza deve essere un messaggio di speranza per quelle persone che stanno ancora subendo qualche tipo di abuso. Deve essere una speranza per loro pensare che, anche se è molto difficile, che anche se la persona che devono denunciare è potente, hanno molti strumenti".

Nella sua denuncia del 2018, l'artista ha dichiarato di aver subito abusi quando aveva 16 anni e l'attore 45, mentre si trovavano in Nicaragua per il tour della telenovela: "È stato nel 2009. Avevo 16 anni e stavamo facendo un tour per i bambini. Ero una bambina. L'unico attore adulto aveva 45 anni".