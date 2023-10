Ballando con le stelle compie 18 anni. 227 le star che si sono messe in gioco dalla prima edizione a oggi, 76 maestri, 194 ballerini per una notte - tra cui Naomi Campbell - 14 giurati. Una sola padrona di casa, Milly Carlucci, capace di trasformare un format preso dalla Bbc, nel 2005, in uno dei programmi di maggior successo della tv italiana. "Un figlio adorato", così definisce la sua creatura televisiva, orgogliosa di quanto realizzato finora e determinata a guardare sempre avanti: "18 anni sono tanti, ma sono anche pochissimi. Ci sono programmi, ad esempio in Inghilterra, che hanno resistito 50 anni. Dobbiamo ancora farne di strada".

Anche quest'anno un cast eccezionale, pieno di nomi importanti, da Lino Banfi a Ricky Tognazzi, Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi (ma divisi sulla pista), Paola Perego - convinta dalla padrona di casa dopo l'esperienza dello scorso anno come ballerina per una notte - Carlotta Mantovan, anche lei corteggiata a lungo da Milly, e ancora Teo Mammucari, Wanda Nara, Rosanna Lambertucci, Lorenzo Tano, il giornalista Antonio Capranica, Sara Croce. Li abbiamo incontrati oggi all'Auditorium Rai del Foro Italico, dove da sabato 21 ottobre andrà in onda il popolare e amatissimo dance show di Rai1.