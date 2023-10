Barbara d'Urso, nuova frecciata a Pier Silvio: il tour teatrale salta per colpa di Mediaset

Rientrata in Italia da poco, dopo un mese trascorso a Londra per migliorare l'inglese e qualche giorno di vacanza a Parigi, Barbara d'Urso è pronta a ricominciare. La conduttrice ha diversi progetti che bollono in pentola, anche se alcuni - quelli televisivi - preferisce ancora non svelarli.

È certo invece il ritorno a teatro con la commedia "Taxi a 2 piazze" - accanto a Franco Oppini e Rosalia Porcaro - anche se solo con tre date. Sarà a Torino dal 2 al 5 novembre e su Twitter fa sapere di aver dovuto rinunciare a un tour in giro per l'Italia perché pensava che sarebbe stata ancora al timone di Pomeriggio Cinque. L'improvviso benservito in Mediaset, dunque, le è costato ben più caro di quello che si sapeva finora.

"Il 3/11 debutto a Torino" scrive, lanciando una nuova stoccata a Pier Silvio Berlusconi che ha deciso di toglierle il programma a pochi mesi dalla messa in onda della nuova stagione, sostituendola con Myrta Merlino. Lo fa, anche stavolta, in modo scaltro e quasi velato: "Ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbero voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa 1 anno prima. Ma arriverò". Ovviamente sempre "#colcuore". Ogni riferimento, si sa, è puramente casuale.