Beatrice Luzzi in lutto, da Adriana Volpe a Rita Dalla Chiesa i messaggi di affetto per l'attrice

Il doloroso motivo per cui Beatrice Luzzi ha dovuto lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello sta suscitando le reazioni del pubblico che l'ha molto apprezzata durante la sua permanenza nel reality di Canale 5. "Sei stata una delle concorrenti migliori passate lì dentro, la vittoria sarebbe stata la tua e te la saresti meritata tutta. Ora pensa solo a riprenderti ea stare insieme ai tuoi cari" si legge tra i tanti commenti lasciati su X a corredo della notizia della morte del padre Paolo, avvenuta stanotte e annunciata dallo staff dell'attrice.

Tra i tanti messaggi di affetto anche quelli di Adriana Volpe, Rita Dalla Chiesa che hanno espresso vicinanza a Luzzi ma che hanno anche attaccato gli altri concorrenti per il comportamento riservatole in queste settimane.

"Condoglianze Beatrice, per tutti sei la vincitrice morale di questa edizione. L'unica che non si è piegata alle cattiverie e alle angherie gratuite. Ora riprendi in mano la tua vita, abbraccia i tuoi figli e sappi che il pubblico è con Te" ha scritto Volpe. "Mi aspetto solo rispetto e silenzio da chi fino a ieri l'ha lasciata sola Beatrice Luzzi. I coltelli alle spalle possono essere riposti nel cassetto. Tanto ha vinto lei. Non solo nel GF, ma nella vita", quello di Rita Dalla Chiesa, ripreso dagli utenti che condividono il suo pensiero. Anche Patrizia Rossetti ha dedicato un post a Beatrice: "Oggi mi stringo alla donna che ha dimostrato, in questi mesi, di essere sempre, forte e coraggiosa. Ora per lei è arrivato il momento più duro; adesso si annullano i giochi. È necessaria l'unione e l'affetto da parte di tutti, a prescindere dal reality, dagli amici e dalle simpatie o antipatie varie".