Belen a Tale e Quale, ma non è Virginia Raffaele e scoppia la polemica social

Belen Rodriguez dopo la cacciata da Mediaset torna in tv sulla Rai, o meglio lo fa una sua versione come giurata di Tale e Quale Show. Nel corso della terza puntata infatti Carlo Conti, dopo i finti Flavio Insinna e Chiara Ferragni, ha puntato sulla showgirl argentina. Il suo ingresso di scena dalle scale cantando ha subito attirato l’attenzione, ma il pubblico da casa ha notato subito un dettaglio non da poco. Belen Rodriguez non è interpretata dalla sua storica imitatrice Virginia Raffaele, ma bensì dalla speaker ed ex concorrente di The Voice Amelia Villano.

Belen a Tale e Quale con l’imitazione di Amelia Villano, pioggia di critiche

Quando ordini online vs Quando ti arriva a casa#TaleEQualeShow pic.twitter.com/YARPeNnHbz — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) October 6, 2023

Il pubblico su X, ex Twitter, ha immediatamente fatto notare come l’imitatrice “ufficiale” dell’argentina sia Virginia Raffaele, che già in passato a sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo l’ha interpretata con ottimi risultati. Proprio nel 2016 lei è stata ospite della kermesse canora e come padrone di casa c’era Carlo Conti. Sembra incredibile ma una delle imitatrici per eccellenza del nostro spettacolo non è mai stata ospite di Tale e Quale Show. Non sappiamo se il mancato matrimonio sia dovuto a questioni economiche, ma quel che è certo l’amore del pubblico per la Raffaele. Stasera invece è toccato ad Amelia Villano vestire i panni dell’ex conduttrice de “Le Iene”, ma nonostante se la stia cavando abbastanza bene il pubblico social ha già emesso il suo verdetto: tutti, o quasi, rivogliono l’originale. Oltre ai tanti commenti degli utenti, da “Più che Belen sembra Sonia Lorenzini” al più pesante “Quella che imita Belen il nulla cosmico”, sembra essere emblematico il meme del noto profilo Cinguetterai: "Quando ordini online vs Quando ti arriva a casa".

Chi è Amelia Villano?

Amelia Villano è un’artista di 27 anni diventata nota al grande pubblico per la partecipazione a The Voice e attualmente speaker per Radio Zeta. La ragazza è diventata molto famosa sui social, infatti su Instagram conta più di 100 mila follower e posta video in cui si diverte ad imitare persone famose. In alcune delle sue clip la si nota prendersi gioco di Chiara Ferragni e Belen Rodriguez, chissà se proprio navigando i social a Carlo Conti non sia venuto in mente d’invitarla.