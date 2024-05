Bonolis punzecchia Amadeus, la replica è al veleno

L'insospettabile livore tra Paolo Bonolis e Amadeus oggi appare evidente. Tra i due conduttori non ci sono mai stati rapporti d'amicizia, ma nessuno avrebbe mai immaginato che i nervi fossero così tesi. Sarà il recente divorzio artistico del reuccio di Sanremo dallo storico agente Lucio Presta, che invece continua a seguire l'ideatore di Ciao Darwin? Chissà. Di certo c'è che i due non se le sono mandate a dire.

Ad accendere la miccia è stato Bonolis stamattina in un'intervista a Repubblica. "Non voglio restare in video a vita" ha dichiarato, ipotizzando un ritiro dalle scene a breve: "Magari prima un Festival di Sanremo. Può darsi che lo rifarò - ha detto - A modo mio, come quelli che ho già fatto. Nel 2005 penso di aver dato un contributo importante al cambiamento del Festival. Potrebbe essere una bella chiusura".

Parlando di Sanremo, Bonolis non ha potuto non commentare l'arrivo di Conti per la prossima edizione: "Sono felice per lui che è uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo insieme ad Antonella Clerici e mio fratello Luca Laurenti". Poi l'affondo: "Mi è piaciuta tantissimo la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share: non lo farò perché non chiuderò mai alle tre di notte".

Il riferimento, ovviamente, era al record di Amadeus e alle sue lunghe serate, come se il successo fosse dipeso dalla durata. Il messaggio è arrivato al diretto interessato, che ha replicato su Instagram con una storia al vetriolo. Amadeus, infatti, ha pubblicato la foto di un castoro che rosicchia il tronco dell'albero, dando praticamente del rosicone al collega (seppur non nominandolo né aggiungendo altro). Colpito, ma non affondato. 1-1.