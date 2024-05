Bruno Vespa: "Se fossi stato di sinistra la mia carriera sarebbe stata più agevole"

A pochi giorni dai suoi 80 anni - che compirà il 27 maggio - Bruno Vespa fa un bilancio della sua carriera, ma soprattutto allontana l'ipotesi della pensione: "Il giornalismo si fa con la testa, che ancora funziona bene - assicura al Corriere - Il ritiro lo deciderà il mio editore di riferimento: il Padreterno".

In Rai dal 1962, dal '96 conduce Porta a Porta. Un percorso professionale pieno di successi, anche se una cosa tiene a precisarla: "Non lo si può chiamare rimpianto perché mi è andata benissimo. Ma sono convinto che, se fossi stato di sinistra, la mia carriera sarebbe stata più agevole. Per esempio, non avrebbero ridimensionato o cercato di chiudere Porta a Porta". E in merito alle frequenti affermazioni sulla sua vicinanza al governo, afferma: "Sono un moderato. E se mi chiede che cosa s'intende per moderato le rispondo che sono decenni che mio figlio Alessandro ogni volta mi chiede per chi ho votato. Non l'ha mai scoperto". Negli ultimi tempi qualcuno addirittura sospetta che sia lui a occuparsi della comunicazione di Giorgia Meloni: "È ridicolo anche solo pensarlo. Nella Prima repubblica, al contrario di tantissimi altri colleghi, non ho mai partecipato a riunioni politiche e mai incontrato in privato un solo esponente politico. Tranne una volta, Giulio Andreotti. Volevano impormi al Tg1 la nomina di una caporedattrice di scarso valore dicendo che la voleva il presidente del Consiglio. Andai a Palazzo Chigi per chiedergli se era vero, Andreotti non ne sapeva nulla".

A proposito di voci, quella che lo vorrebbe il figlio segreto di Mussolini la smentisce una volta per tutte: "Mia madre e mio padre si sposarono il 24 luglio 1943. Con gran tempismo, direi. Mia madre andò a insegnare ad Assergi, ultimo paese prima della funivia per Campo Imperatore, dove avevano mandato Mussolini, solo nel 1949. Quando 'papà' era già morto da qualche anno. Mi fa sorridere. A mio fratello Stefano, invece, questa cosa lo faceva imbestialire. Dove nasce questa storia non saprei. Come nasce boh, forse perché somiglio un po' a Mussolini".