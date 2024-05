Cattelan sul forfait di Fedez: "Spero si riprenda al meglio"

Fedez non sarà ospite del nuovo programma di Alessandro Cattelan, "Da vicino nessuno è normale", in onda da lunedì 20 maggio su Rai 1. L'annuncio ufficiale - dopo varie smentite e riconferme - è arrivato ieri in un comunicato diramato dalla Rai, in cui si comunica che il rapper non ci sarà per "motivi di salute".

Sui suoi profili social tutto tace da qualche giorno e oggi è Cattelan a rompere il silenzio sulla vicenda. Sulle pagine del Corriere il conduttore spiega cosa avevano previsto inizialmente per il cantante-influencer, 'copione' modificato dopo il suo coinvolgimento nell'indagine della Procura di Milano sul pestaggio a Cristiano Iovino: "Lo sappiamo tutti che l'attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo... Ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente - continua - viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso".

Un'intervista che forse per lui, al momento, è meglio evitare e per questo ha dato forfait? Oppure un'ospitata non gradita alla Rai, che quindi ha bloccato tutto (e non sarebbe la prima volta)? Cattelan si attiene alle comunicazioni ufficiali e fa i suoi auguri a Fedez: "Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio". Con Belen non fece proprio lo stesso, ma questa è tutta un'altra storia...