Chi è Serena Bortone, la conduttrice "libera e antifascista": carriera e vita privata

Serena Bortone non è mai stata al centro del dibattito pubblico come in questi giorni. Giornalista, autrice e conduttrice tv, Bortone è conosciuta al pubblico di Rai1 che ha imparato ad amarla grazie al suo programma pre-pomeridiano "Oggi è un altro giorno". Un talk molto amato che ha fatto entrare la giornalista nelle case degli italiani e nei loro cuori, almeno fino a quando la nuova direzione Rai non l'ha sostituita con Caterina Balivo chiudendo il suo programma.

Oggi Serena Bortone è finita al centro di un caso politico. Il 20 aprile, infatti, un suo post su Instagram denunciava la censura Rai del monologo sul 25 aprile che lo scrittore Antonio Scurati - autore del libro "M. Il figlio del secolo" - avrebbe dovuto leggere su Rai 3 nel suo programma "Chesarà". Bortone ha parlato di "nessuna spiegazione plausibile" ed è perfino arrivata a sfidare la stessa Rai leggendo in diretta il discorso censurato. Conseguenza? Si vocifera di un provvedimento disciplinare e a giugno la chiusura definitiva del suo programma.

Ma Serena ha sempre professato di essere antifascista e di preferire la libertà di espressione a tutto. "Ho detto che sono libera proprio perché antifascista: se fossi fascista non potrei essere libera" sono state le sue parole in un'intervista al Corriere della Sera e oggi, con il caso Scurati, non ha fatto altro che seguire i suoi ideali.

Ma chi è davvero Serena Bortone? Scopriamolo insieme in questo ritratto.

Serena Bortone: dagli esordi nel giornalismo a 18 anni ai primi lavori importanti

Romana, classe 1970, Serena Bortone è figlia di mamma catechista. Suo papà, invece, è stato in seminario. Inizia a lavorare da giovanissima nel mondo del giornalismo con il programma di Mino Damato "Alla ricerca dell'Arca". Dopo questa esperienza, molto formativa, entra nel team di diversi programmi tv come "Avanzi", "Ultimo minuto" e nel 1994, quando ha solo 24 anni, collabora in programma di inchiesta inizialmente chiamato "Mi manda Lubrano" che poi è diventato "Mi manda Raitre". Dopo un anno è inviata in diretta di questo show.

È solo nel 1998 che Serena entra nel mondo della politica come giornalista politica e inviata, oltre che autrice, per il programma TeleCamere per poi pasare alla realizzazione di documentari per il canale Viaggi di StreamTV. Le inchieste, però, fanno parte di lei e non passa molto tempo prima che Bortone torna a lavorare come autrice di Mi manda Raitre e poi nel programma Tatami.

È sempre di Bortone la penna dietro il programma Agorà dove è autrice e inviata. Condurrà anche la sua versione estiva Agorà Estate prima con Giovanni Anversa e poi da sola.

Il successo di Oggi è un altro giorno, poi cancellato dalla Rai (e le polemiche)

Tra i suoi programmi più conosciuti, però, c'è "Oggi è un altro giorno" su Rai1 dove Serena Bortone è stata conduttrice dal 2020 al 30 giugno del 2023. Il suo programma, infatti, è stato chiuso a causa del cambio dei vertici in Rai. L'azienda ha preferito far tornare, nella stessa fascia pre-pomeridiana ormai ben collaudata da Bortone, Caterina Balivo con lo show "La volta buona". Bortone, poi è passata a Rai3 con la conduzione del programma Chesarà che condurrà fino a giugno 2024 quando il programma sarà chiuso.

Nell'ultima puntata di "Oggi è un altro giorno", Serena è stata protagonista di una polemica in diretta dicendo apertamente il suo pensiero sulla decisione dei vertici Rai, proprio come fatto ieri sera a Chesarà con lo scandalo Scurati.

"Il popolo, l’Italia, gli italiani sono molto più avanti di come talvolta li si voglia rappresentare. Siate liberi e autentici, a qualsiasi prezzo", questo il suo appello agli italiani nell'ultima puntata di Oggi è un altro giorno e siamo sicuri che anche nel finale di Chesarà, Serena Bortone, lancerà un messaggio forte e chiaro al suo pubblico dimostrando di essere vera, autentica e sempre fedele a se stessa.

La vita privata di Serena Bortone: due convivenze e nessun sogno di matrimonio

Serena Bortone è attualmente single ma il suo passato amoroso è stato colmo di "grandi amori". "Ho avuto due convivenze e ora sono single, con una grande famiglia diffusa di amici", queste le sue parole al Corriere della Sera dove si è aperta recentemente in un racconto intimo su se stessa e la sua carriera. E il matrimonio? Mai stato il suo obiettivo.

"Il matrimonio borghese che si fa per sistemarsi mi fa venire il soffoco al solo pensiero".