Grande Fratello, 7 marzo: chi è l'eliminato. Signorini sbotta: "Il pubblico non è scemo"

È appena scoccata la mezzanotte quando Alfonso Signorini rivela chi, tra i concorrenti in nomination, deve abbandonare la Casa del Grande Fratello. Ma prima - durante la puntata in onda 7 marzo - Signorini fa un preambolo. Innanzitutto non rivela subito il nome ma lo fa lentamente, durante diversi momenti della puntata: "Il pubblico ha deciso che tra Anita, Feerico, Grecia, Greta, Letizia, Massimiliano e Simona possono restare in casa.. Massimiliano e Letizia". Poi si salvano anche Greta e Federico.

Le parole di Signorini

La puntata prosegue con le altre dinamiche e alla fine il presentatore dice: “Tre bionde, tre anime diverse. Tra Anita, Grecia e Simona a salvarsi è.. Simona. Qualcuno si lascia andare ad un'espressione che fa sbottare Signorini: “È chiaro che qualcuno di voi penserà che tutti i fan di Beatrice abbiano votato Simona. Chi dice di no è falso. Però voglio dirvi: il pubblico non è scemo, ha un sua idea, se decide di portare avanti è perché ama Simona indipendentemente da tutti i rapporti. Se Simona ha passato il televoto è merito suo. Punto”.

Chi è stato eliminato

Anita, su domanda precisa del conduttore spiega: “Secondo me esco io, l’ho sognato”. ”Sei pronto a uscire se Anita va fuori?”, domanda Signorni ad Alessio. Lui replica: “Sì, sono serio”. Grecia pensa di uscire: "Io non vorrei uscire, vorrei stare in finale però esco io”. “Beatrice secondo te chi esce?”, chiede il presentatore. Beatrice: “Esce Anita, ha fatto tanti scivoloni”. E invece dover abbandonare definitivamente il gioco è Grecia.