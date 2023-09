Chi l’ha visto? La misteriosa scomparsa di una quindicenne a Roma

Una ragazza di 15 anni dice al fratello, “Vado a fare un tiktok”, esce in giardino e non rientra più. L’unica cosa che viene ritrovata di lei è il suo cellulare. I genitori dicono che non si sarebbe mai allontanata volontariamente senza avvisare, e temono addirittura un sequestro.

Andrea, si è allontanata volontariamente o è stata rapita?

E’ questa la storia di Andrea, una giovane di origine straniera scomparsa il 17 luglio scorso dalla sua casa di Capannelle, un quartiere alla periferia sud di Roma. Si tratta di uno dei casi che viene affrontato nella puntata di mercoledì 20 settembre di Chi l’ha visto? Il primo pensiero dei genitori è che la ragazza scomparsa sia scappata per andare a sposarsi, “Da noi è una tradizione, si sposano a 14, 15 anni però quando succede così dopo due o tre giorni vengono i parenti del ragazzo e si chiarisce la situazione”. Spiega il padre, che pensa a un rapimento, perché dalla scomparsa della ragazza sono passati ormai due mesi. Andrea, secondo quanto racconta l’inviata della trasmissione guidata da Federica Sciarelli, è sempre in casa, non ha amici, non frequenta la scuola, non può uscire e il suo unico modo per comunicare con il mondo esterno sono i social. Dal telefono ritrovato sono stati cancellati tutti i messaggi e tutte le chiamate. Un altro elemento inquietante è che un giorno un ragazzo si è avvicinato a un parente e gli ha detto che il padre di Andrea ha fatto male ad andare a denunciarne la scomparsa. Parole che alla famiglia sono suonate come una minaccia ed è per questo che i genitori sono ancora più preoccupati. Insieme alla ragazza sono scomparsi anche i suoi documenti.

La conduttrice lancia il consueto appello al pubblico per aiutare a ritrovare la ragazza scomparsa e ricorda che esiste il reato di sottrazione di minore. Cosa è successo ad Andrea? E’ stata davvero rapita o è scappata volontariamente?