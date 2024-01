Ferragni, l'affondo di Myrta Merlino: "Quando si è così famosi si devono fare le cose con cautela"

La notizia dell'iscrizione di Chiara Ferragni nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per truffa aggravata, in merito alla vicenda del Pandoro Balocco, ha scatenato un nuovo tam tam mediatico. Mentre l'imprenditrice digitale si dice serena e fa sapere di avere piena fiducia nella magistratura, la corsa al commento continua senza sosta, dai social ai principali talk show televisivi.

Myrta Merlino sta seguendo la vicenda da settimane nel suo Pomeriggio Cinque, ma ieri - subito dopo la puntata - ha affidato a X il suo pensiero: "Quando si è così famosi e influenti si devono fare le cose con cautela - ha scritto - e soprattutto tenere rigorosamente separate la volontà di fare profitto dalla beneficenza". Un'affermazione forte che non fa sconti a Chiara Ferragni e spacca a metà i suoi follower: da una parte c'è chi le dà manforte, dall'altra chi la critica (solo in pochissimi difendono l'influencer, ndr). "Ma siete tutti garantisti con gli assassini e con lei è un mese che sparate m***a? Ma è stata già condannata?" chiede provocatoriamente un utente, e ancora: "Mirta stai diventando molto deludente, sembri sempre di più la voce del padrone! Non ho mai considerato ne mi é mai stata significativa la Ferragni, ma ora che viene attaccata da chiunque solo perché lo vuole la melozza mi sta quasi diventando simpatica". Infine, più di qualcuno le contesta la scelta di una parola: "Cautela? Ma che c'entra la cautela qui. La signorina ha scientemente ingannato i consumatori, tutto qua. Ora subisce semplicemente gli effetti devastanti della sua scelta scellerata".