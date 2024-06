I figli di Cino Tortorella: "Non era solo il Mago Zurlì, per la tv ha fatto tanto. È morto sereno, aveva visto l'aldilà"

In televisione c'è chi fa una comparsata e chi ne diventa protagonista. Poi c'è chi fa la storia, come Cino Tortorella, che non solo ha scritto per primo la pagina fino ad allora vuota della tv dei ragazzi - pioniere indiscusso della fascia kids - ma ha lasciato un'eredità ancora più importante al pubblico. Un programma come Lo Zecchino d'Oro, ideato e lanciato su Rai 1 nel '59, e un personaggio - il Mago Zurlì - che fanno parte della memoria collettiva del nostro Paese. Un'impresa riuscita non proprio a tutti. Sebbene i panni del mago, protagonista del programma Zurlì, il mago del giovedì, li avesse tolti nel '74 - dopo 15 anni di onorato servizio - la gente ha continuato a ricordalo con quel mantello fino ad oggi. Un vestito che si era cucito addosso ma poi ha iniziato ad andargli stretto, come raccontano i figli Chiara e Guido, cresciuti a "pane e fantasia", come gli altri due fratelli Lucia e Davide. Il ritratto che fanno di loro padre - scomparso nel 2017, a 90 anni - è quello di un gigante della tv, ma soprattutto dell'uomo che veniva sempre prima del personaggio.

Fino agli anni '70 era per tutti il Mago Zurlì, poi Cino Tortorella, papà dello Zecchino d'Oro e grande autore televisivo. Per voi, invece, è sempre stato papà Felice…

Chiara: "Il papà famoso. Ce ne siamo accorti fin da piccoli che era speciale, soprattutto i primi anni, quando lo Zecchino d'Oro era sentitissimo. Capivamo di stare in una situazione privilegiata, tutti lo cercavano e noi potevamo viverlo da vicino, respirare la sua creatività fin dai primi mesi della nostra infanzia".

Che papà era?

Guido: "Un papà fantasioso da morire. Aveva una fantasia prorompente e ce la trasmetteva. Quando andavamo al ristorante e vedeva un tavolo con due persone a cena, che parlavano o discutevano, ci chiedeva di inventare una storia per loro. Era bravo a tirare fuori la fantasia dalle persone".

Cosa amava fare a telecamere spente?

Chiara: "Era un amante della bella vita, tutto ciò che poteva essere spensieratezza e buona tavola. Mangiare era sicuramente il suo hobby preferito. Gli piaceva girare l'Italia anche per beccare il ristorante buono. Proprio oggi nostra sorella Lucia, l'unica astemia di noi 4 figli, ci ha ricordato di quando papà la pagava al ristorante per assaggiare il vino e dire che era buono. Questa è stata un'altra parte importante della sua carriera, per anni ha scritto su riviste enogastronomiche. C'è stato un periodo in cui si voleva allontanare un po' dal personaggio del Mago Zurlì e diceva 'io sono un enogastronomo'. Era uno dei suoi vanti".

Si sentiva prigioniero del Mago Zurlì?

Chiara: "Gli dispiaceva che non venisse riconosciuto tutto il resto che aveva fatto. La gente lo riconosceva per quello e lui si sentiva un po' all'ombra del personaggio. Gli stava stretto, pur rendendosi conto di quanto il Mago Zurlì fosse nel cuore di tanti bambini, genitori e nonni".

Guido: "Scrisse programmi come 'Chissà chi lo sa?', 'Gioco-città', 'Il Dirodorlando', fu direttore artistico di 'Bravo Bravissimo'. Diceva di voler mettere un premio in palio per il primo giornalista che parlava di lui senza citare Zurlì. Si è tolto quei panni nel '74, ma ormai era un'icona e gli è rimasta attaccata tutta la vita, anche se alla fine ci aveva fatto pace con questa cosa, aveva capito l'importanza. E poi le magie le faceva davvero nella vita".

Cioè?

Guido: "Innanzitutto con nostra madre, che lo guardava in televisione da piccola e diceva che lo avrebbe sposato. Avevano 25 anni di differenza. È successo davvero, se non è una magia questa! E poi c'è un'altra cosa che faceva con noi: in alcuni momenti, quando eravamo tutti insieme, ci chiedeva di fermarci e di fissare quel preciso istante per ricordarlo. Io oggi quei momenti me li ricordo tutti".

Chiara: "È vero, anch'io. Sono piccole fotografie che ci portiamo dentro. Te ne racconto un'altra. Un giorno eravamo in macchina io e lui, giocava l'Inter - un'altra sua grande passione - e ci sarebbe stato il fischio finale della partita che ci avrebbe assicurato il triplete. A pochi minuti dalla fine della partita ha accostato la macchina, eravamo tra le colline, è sceso, ha aspettato il fischio dell'arbitro per iniziare a rotolarsi nell'erba insieme a me e festeggiare questo momento meraviglioso. Oggi ogni volta che l'Inter vince lo sento vicino".

Riusciva a essere severo?

Guido: "Quello davvero poco. Non era proprio il suo. Ci provava ma si vedeva che non riusciva, delegava più la mamma, che però era tanto 'mamma'. È un mistero come nessuno di noi sia cresciuto viziato, perché erano entrambi genitori molto permissivi. Mio padre però aveva una cosa a cui teneva molto, non era severo ma riusciva a darci un ordine. Ad esempio ci ha fatto capire da subito la pericolosità della televisione, avevamo dei limiti, così come per i videogiochi. Lo Zecchino d'Oro per lui era una trasmissione fatta dai bambini per i bambini, non c'erano piccoli divi. E anche noi siamo cresciuti su questa nota, sapendo che in quel mondo lì ci possono essere dei pericoli come il divismo - cosa che oggi dilaga - da cui lui riusciva a tenersi sempre lontano, a fare un passo indietro".

Fama e semplicità, un connubio difficile. In casa quanto respiravate il successo di vostro padre?

Chiara: "Papà era molto geloso della sua privacy, il nostro era un ambiente familiare protetto. Sapevo che era così popolare - ricordo un sondaggio uscito sul Corriere, quando avevo 13 anni, sui personaggi più famosi in Italia e lui era al secondo posto dopo il Papa - ma a casa era solo papà. E i suoi amici che passavano a trovarci erano gli amici di papà: Mino Reitano, Tullio De Piscopo, Giancarlo Giannini, il Mago Silvan che faceva volare le monetine in casa e piegava le chiavi".

Il personaggio più famoso dopo il Papa...

Chiara: "Lo riconoscevano ovunque, c'erano signore che lo assaltavano".

Guido: "Era una buona scusa per andare in vacanza all'estero".

Un personaggio così popolare, per certi aspetti, è di tutti, appartiene in qualche modo alla collettività. Siete mai stati gelosi di vostro padre?

Guido: "No, perché non ci ha mai fatto mancare niente come figli. Questa cosa pesava più a lui che a noi, quando magari in momenti privati doveva fermarsi con le persone in fila per l'autografo perché lo avevano riconosciuto. Era carino con tutti, ma non avere privacy può diventare pesante. Una volta era venuto a trovarmi a Roma, quando facevo il militare, nel giro di pochi minuti il bar di via della Conciliazione dove eravamo seduti si è riempito".

Chiara: "Non avrebbe mai voluto che nessuno di noi facesse lo stesso lavoro. Era molto protettivo e sapeva che le critiche fanno male, sapeva che saremmo stati trattati in modo diverso per il fatto di essere suoi figli. Questo all'inizio della mia carriera, in effetti, ha creato molta curiosità. Lui solo la prima volta che mi ha visto al lavoro si è reso conto che era davvero una passione e ci mettevo tutto l'impegno possibile, allora mi ha detto che approvava. Ma fino a lì critiche dure".

Cino Tortorella ha condotto 51 edizioni dello Zecchino d'Oro, ancora oggi detiene il record per aver presentato lo stesso spettacolo più a lungo di chiunque altro al mondo. Cos'è successo nel 2009? La Rai motivò la sua esclusione con una causa legale tra lui e il direttore dell'Antoniano, frate Alessandro Caspoli, che poi lasciò nel 2016...

Chiara: "Ci furono degli screzi con la nuova gestione dello Zecchino d'Oro e lui se ne tirò fuori".

Guido: "Aveva 82 anni, prese la palla al balzo, anche se continuò a fare mille cose. A proposito di età ti racconto una cosa. Mio padre a un certo punto ha iniziato a contare i mesi. Diceva 'chissà se arriverò mai a mille mesi'. Li ha toccati a 82 anni. Tra poco avrebbe compiuto 1164 mesi, cioè 97 anni (oggi, 27 giugno, ndr). Noi da tre anni proviamo a candidarlo al Famedio, il cimitero monumentale di Milano dove ci sono i nomi più popolari che hanno avuto a che fare con la città. Sarebbe bello perché ci sono i suoi amici di una vita. C'è Dario Fo, con cui ha iniziato a lavorare, c'è Maria Perego, che è la mamma di Topo Gigio. Ci auguriamo che venga accettato prima dei 1200 mesi, cioè entro i cento anni. Il Comune di Milano ci farebbe un gran bel regalo".

Quando lo comunicano di solito?

Guido: "Tra settembre e novembre. Sono tre anni che aspettiamo, ma questa non vuole essere una critica. Succede. Siccome c'entra molto la politica, e nostro padre sotto quel punto di vista non si è mai schierato, aveva una visione ma non ne ha mai parlato pubblicamente, probabilmente il suo nome finora è stato un po' ignorato per questo".

Chiara: "Potrebbe essere bello anche per quelli che lo hanno amato, avere un posto dove andarlo a trovare e leggere il suo nome".

Come sono stati gli ultimi anni di vostro padre, quando non aveva più quell'esposizione mediatica?

Guido: "Di certo non si è annoiato. Ha lavorato in una televisione pugliese, dove era direttore artistico, si è dedicato alla passione per la cucina, ha continuato a scrivere sulle riviste specializzate e un anno prima di morire è riuscito a finire il suo libro, 'C'è vita oltre la vita'".

Chiara: "Confermo che non si è annoiato e non ha mai fatto annoiare nemmeno noi. Ti racconto questa per farti capire. Era stato alpino paracadutista, un'altra delle sue passioni che mi ha passato, perché ho iniziato a fare paracadutismo a 17 anni. Un giorno ero a Ravenna a fare i miei lanci, lui era in Puglia a lavorare, aveva 86 anni, e doveva rientrare a Milano. Gli dissi di passare, tanto era di strada. È venuto e si è lanciato da 4 mila metri insieme a me, 60 anni dopo il suo ultimo lancio. Aveva un'energia incredibile, non si fermava mai. La sua ultima dimostrazione di positività è stata proprio il libro. Quando ha avuto un problema al cuore, il 'pit stop' come lo chiamava lui, per qualche minuto dice di aver visto l'aldilà. Questa cosa lo ha reso sereno nei confronti della morte, diceva che lo stavano aspettando dall'altra parte. Ci ha voluto scrivere un libro per testimoniarlo e tranquillizzare le persone. Non so se è vero, ma voglio crederci in tutti i modi perché è una cosa bella".

Era credente?

Chiara: "Per niente".

Guido: "Lo è diventato alla fine, dopo questo episodio. Diceva che era sicuro che dopo ci fosse qualcosa e questa sicurezza lo faceva vivere più sereno. Di conseguenza eravamo sereni anche noi".

È stato amatissimo da intere generazioni, che ancora oggi lo ricordano con grande affetto. Si può dire lo stesso del mondo dello spettacolo?

Guido: "Ovvio che io da figlio vorrei fosse ricordato dieci volte tanto, ma ogni volta che in tv c'è qualche amarcord, Techetechetè o cose simili, c'è sempre qualcosa di suo. Però penso anche che allo Zecchino d'Oro dovrebbero ricordarlo di più, perché è lui il padre assoluto".

Qual è oggi la vostra eredità?

Chiara: "Aver avuto un'infanzia serena, le belle sensazioni e l'amore per la famiglia. Siamo unitissimi e questo grazie a lui, a quello che ci ha insegnato. Sono valori eterni".

Guido: "Io oggi faccio con i miei figli quello che lui faceva con noi. Gli chiedo di fermarsi, quando siamo insieme, e di ricordare quel momento per sempre".