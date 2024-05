Scendono ancora Ghali e Mahmood, trionfo Rose Villain e Guè: le canzoni più trasmesse in radio

Un'altra settimana volge al termine e così si fa il punto sui brani più trasmessi in radio dal 26 aprile al 2 maggio. Se la scorsa settimana trionfava Beyoncé, stavolta c'è una bella sorpresa al primo posto. Scendono, invece, Ghali e Mahmood. La new entry è Noemi (in 22esima posizione) ma anche i Coma Cose (14esimi). Ecco l'elenco completo, come riportato dal sito EarOne - Classifica Airplay.

I primi 5 posti

"Come un tuono" - Rose Villain feat Guè "Texas Hold 'Em" - Beyoncé "Veleno" - Tananai "Punterìa" - Shakira e Cardi B "Ma che idea" - BNKR44 & Pino D'Angiò

Le altre posizioni (fino alla 20esima)