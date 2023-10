Conte a Belve, la sua voglia di vincere: "Io nato per essere leader"

Antonio Conte dopo le anticipazioni delle scorse ore era uno degli ospiti più attesi a Belve, infatti l'allenatore è stato intervistato da Francesca Fagnani che ha provato a scavare in maniera profonda sia per quanto riguarda la sua carriera che la vita privata. L'ex storico capitano della Juventus, ha risposto in maniera pronta a tutte le domande della conduttrice svelando anche sogni e desideri per il suo futuro. Tutte le parole del tecnico salentino.

Conte a Belve tra vita privata e una smisurata voglia di vincere

Antonio Conte nell'intervista a Francesca Fagnani a Belve mette subito le cose in chiaro: "Io vengo dalla strada. "Divento una belva per proteggermi nella vita quando incontro alcune situazioni. A bordocampo si dice morte tua vita mia, uno deve soccombere e anche con il pareggio si soccombe. Mi sento affine al leone, il mio segno zodiacale". Un leone anche nel carattere, infatti sottolinea di essere una persona forte: "Sono molto diretto, odio i giri di parole. Sono un po' permaloso. Non mi piace mentire, a volte posso essere molto impulsivo nel reagire a determinate situazioni. Le mie reazioni sono volte a chiarire. Il mio difetto peggiore è essere impaziente. Odio perdere e questo mi fa diventare feroce". Il tecnico salentino sottolinea poi di sentirsi nato per guidare un gruppo "A me piace essere leader, credo di essere riconosciuto in tutte le squadre e situazioni. Voglio e mi piace, penso che sono nato per fare questo. Do 8 ad Antonio Conte calciatore, da allenatore 8,5 perché sono abbastanza giovane e il resto della carriera mi potrebbe far alzare quel voto. In campo mi mancava il talento, da allenatore ho quel talento che da calciatore non c'era. Avevo una buona tecnica, non ero scarso, ma non avevo il talento dei giocatori che rimangono nella storia".

"Vivo la sconfitta male e preferisco viverla in modo solitario. Il tempo della contentezza e della gioia è molto meno lungo della metabolizzazione della sconfitta. Sono antipatico perché vinco e non è un problema mio", le parole di Conte per cui conta solamente vincere prima di qualsiasi altra cosa. Anche più dell'amore per la Juventus anche se è un suo grande rimpianto "La Juventus è sempre stata vista come la squadra da battere e odiare, giocare e allenare i bianconeri non è da tutti anche perché hai tutta l'Italia contro. L'addio più sofferto è stato quello alla Juventus, mi sono pentito perché anche per piccole cose vedevo grandi problemi", poi ricorda l'episodio del gestaccio ad Andrea Agnelli ai tempi in cui lui era allenatore dell'Inter: "La reazione che ho avuto con Andrea Agnelli in Juventus Inter di Coppa Italia non ne vado fiero, gli ho mostrato il dito medio ma dopo tanti insulti. Non mi sono pentito perché neppure lui lo ha fatto. Poi ci siamo chiariti con Andrea". Un altro rivale è sempre stato Mourinho: "Ho rispetto di lui perché è un vincente, ci siamo detti di tutto in Inghilterra proprio perché siamo simili ma poi abbiamo chiarito. La mia esultanza per il 4-0? Io quando vinco esulto e basta".

Il futuro tra Roma e Napoli, il no all'Arabia

Antonio Conte spiega di avere ancora molto da dare: “Avendo solo 54 anni in futuro ci sono due piazze che mi piacerebbe vivere, avendo allenato a Milano e Torino vorrei vivere la passione di Roma e Napoli. Le condizioni sono di grande serietà, un progetto per vincere. Non prenderei una squadra in corsa perché sono situazioni create prima. De Laurentiis è una persona con cui parlo per un rapporto personale, sicuramente da parte sua c'è sempre stata grande stima. Lui ha fatto una scelta precisa con Garcia dopo Spalletti e credo che le sue scelte al Napoli hanno dimostrato che è un visionario lungimirante. Si sposano con me queste piazze".

L’allenatore leccese non si sbilancia invece sulla decisione presa da Roberto Mancini di abbandonare l’azzurro per accettare le offerte saudite. “Ha fatto qualcosa di storico vincendo l'Europeo, ma poi c'è stata sicuramente la non partecipazione ai Mondiali che ha lasciato una ferita profonda. Ma non voglio entrare nel merito della questione, e fare qualcosa che personalmente, in altre situazioni, a me ha dato fastidio. Non sarei andato all'Arabia Saudita, hanno fatto offerte a tutti ed io ho rifiutato. Mi metto nel gruppo di quelli che non ci sarebbero andati. Io ho ricevuto proposte di club", ma poi confessa che avrebbe già lasciato la Nazionale se avesse fallito lui la qualificazione al Mondiale in Qatar: "Io non so se mi sarei ripreso dopo i mancati Mondiali. Probabilmente in quel momento me ne sarei andato".

Le posizioni sessuali passive prima delle partite

Fa sorridere che Antonio Conte dia anche consigli sessuali ai suoi calciatori: "Avendo un trascorso da calciatore, ho delle esperienze pratiche e posso trasferirle. Non è che uno può mettere dei limiti o proibire alcune situazioni, però sicuramente nell'imminenza della partita il consiglio è fare il minimo sforzo possibile. A quanto corrisponde? Il minimo sforzo possibile significa essere passivi, quindi l'altra parte deve essere molto attiva", spiega Conte a precisa domanda scoppiando a ridere. "Sono cose che ho speriemntato e che arrivano dalla mia esperienza. Io penso che il calciatore vada responsabilizzato, però sanno che quando c'è l'allenamento devono performare. Il consiglio ci vuole sempre con un buon fine e per vincere. Quella supera tutto".

La rivelazione dell'autotrapianto e i soldi persi con un broker

Antonio Conte sulle figurine Panini era senza capelli, ma ora ha superato anche quella battaglia: "Io sono stato un precursore dell'autotrapianto, l'ho fatto a Toronto perché aveva già operato un amico. Mi dava fastidio e non mi piacevo ed ho sconfitto anche quella situazione", mentre sui 24 milioni persi a causa del truffatore Boticchio di cui era diventato amico "Mi è sembrato strano, l'incidente stradale in cui è morto e tutta la libertà che ha avuto da imputato. Era chiaro che aveva truffato persone della Roma bene, ci sarebbe voluta molta più attenzione. Una parte dei soldi l'ho recuperata, ora dovremo vedere cosa accadrà".