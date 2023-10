Corona, terza ospitata Rai: stasera da Nunzia De Girolamo. È polemica

Non si placa la polemica sulle ospitate di Fabrizio Corona in Rai, anzi. L'ex re dei paparazzi continua a essere invitato, a maggior ragione ora che ha lanciato mediaticamente l'inchiesta sul calcio scommesse - tirando in ballo diversi nomi di giocatori coinvolti - e la sua presenza in tv getta benzina sul fuoco. Stasera sarà ospite della seconda puntata di "Avanti popolo", il programma di Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo.

Corona parlerà delle scommesse illegali, vicenda per cui è stato anche ascoltato in questura, a Milano, come persona informata sui fatti. Ospiti della puntata anche il ministro della Difesa Guido Crosetto e il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, ma il nome di punta - secondo alcuni chiamato appositamente in soccorso di un programma che finora non decolla - è appunto Fabrizio Corona.

"A me sembra paradossale che un personaggio del genere possa diventare un portavoce di istituzioni" commenta il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a 24 Mattino, aggiungendo: "C'è un segreto istruttorio, penso che siamo andati un po' oltre". A chiedere più rigore anche l'inviato Rai Giammarco Sicuro: "Vorrei che la mia azienda, la Rai, servizio pubblico, smettesse di invitare e soprattutto pagare un personaggio come Corona. È una vergogna". Sulla questione si è espressa anche Selvaggia Lucarelli: "In quasi 20 anni di processi, detenzione, latitanza, misure alternative e nuovi procedimenti che si sono aperti anche in questi ultimi due anni in cui era fuori dal carcere, Fabrizio Corona è costato allo stato e ai cittadini svariati milioni di euro. E li sta costando tuttora - si legge in un tweet - Di fatto, con una quantità spaventosa di condanne che vanno dall'estorsione alla corruzione, è un delinquente recidivo e seriale. Aggiungo che la sua diagnosi (quella per cui il carcere era incompatibile col suo stato) è, come riferito, 'sindrome borderline con disturbo bipolare di tipo narcisistico', per cui tutti quelli che lo assecondano alimentano un circolo vizioso, che alla lunga paghiamo tutti. Che però lo stato e i cittadini paghino anche le sue ospitate in Rai è abbastanza desolante".