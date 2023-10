Crepet shock sui vegani: "Inviti una ragazza a cena e mangia miglio, che ci fai con una così?"

Tra i personaggi più gettonati sui social c'è senza alcun dubbio Paolo Crepet. Non è difficile, scrollando tra Instagram e TikTok, imbattersi in video motivazionali dove il noto psichiatra condivide le sue tesi, trattando temi importanti come il rapporto genitori-figli, oppure relazioni d'amore, ma anche l'evoluzione della società e di conseguenza delle relazioni umane in generale.

Si tratta di stralci dei suoi convegni e incontri, ricondivisi di profilo in profilo. E sul profilo di Selvaggia Lucarelli, oggi, ne è finito uno decisamente discutibile, in cui parla dei vegani: "Diventano tutti vegani. Penso a questi sfigati di ventenni, io menomale che sono fuori da un bel po'. Pensa te, inviti una ragazza a cena e questa mangia miglio. Come lo condisci? 'Il balsamico no'. Questa prende miglio con l'aceto di mela. E che ci fai con una così? - chiede ironico e retorico Crepet alla platea - Che ci fai? Che ci si fa? L'amore? Quella poi gli viene in mente che ha le occhiaie il giorno dopo, chissà che si inventa. Pazzesco. La vita vegana. Moriremo eleganti".

Nel video si sentono le risate di molte persone presenti, ma su Twitter in pochi hanno voglia di scherzare dopo aver ascoltato certe parole. E non solo i vegani. "Anche a me è sembrata un'uscita piuttosto puerile e superficiale. Sembra una delle tante battute tipiche di Salvini. Peccato. Ho sempre abbastanza stimato Crepet, ma qui mi è proprio caduto" ha scritto un utente, e sono tante le critiche nei confronti dello psichiatra. Non manca, infine, chi prova a sdrammatizzare ma non senza scoccare una bella frecciata: "Non capisco il problema, per caso qualcuna vuol fare cose con Crepet?".