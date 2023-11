Cristiano Malgioglio vestito dai “mille occhi” per il gran finale di Tale e Quale

Cristiano Malgioglio è molto atteso per la gran finale di “Tale e Quale Show - Il Torneo”, ultimo appuntamento di una stagione straordinaria per gli ascolti e ha voluto celebrare l’evento con un vestito davvero speciale. Il più temuto della giuria ha infatti sfoggiato un abito pittoresco, con mille occhi disegnati e che pendono dalla sua testa forse proprio per avvisare i concorrenti che a lui non sarebbe sfuggito nulla. La reazione del pubblico social non si è fatta attendere.

Cristiano Malgioglio vestito dai mille occhi, lo paragonano ai pokemon

Cristiano Malgioglio è stato maestro di stile per tutta questa stagione di Tale e Quale Show, in molti ricorderanno Frida Khalo nelle scorse puntate. Stasera è stato immediatamente bersaglio di battute e frecciatine da parte di Giorgio Panariello, ma ha risposto con il sorriso e sembra aver anche conquistato in modo ironico il pubblico da casa. “Ho il mal di mare solo a guardarlo”, “I mille occhi di Malgioglio”, “Ma come hai trovato questo vestito?” fino ad arrivare ai pokemon in alcuni memes.

Subito una polemica con Lorenzo Licitra

I mille occhi di Malgioglio hanno immediatamente colpito nella prima critica a Lorenzo Licitra, che ha portato il suo omaggio a Freddy Mercury. Tutta la giuria lo ha lodato in maniera straordinaria, a partire dalla presidente Loretta Goggi, ma ci ha pensato proprio l’uomo dai mille occhi a bocciarlo: “Sei un bravo cantante, ma hai scelto qualcuno di inarrivabile”. Il pubblico sembra non gradire l’ennesima critica di Cristiano Malgioglio, che nonostante venga trovato irritante dai più è artisticamente insostituibile nella giuria. Anche per vestiti incredibili come quello sfoggiato stasera. Sui social per una volta l’occhio più ricercato non è quello di Chiara Ferragni.