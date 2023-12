Diaco ospita Vira Carbone ma la puntata non va in onda: maretta in studio?

Giornate turbolente per Vira Carbone. Dopo la gaffe in diretta che le è valsa il primo Tapiro d'Oro della sua carriera - grazie a "pompe, pomp*ni, pompine, pompette" - la conduttrice di Buongiorno Benessere è al centro di un nuovo caso televisivo. Ospite di Pierluigi Diaco a BellaMà, questa mattina è stata avvistata negli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, per registrare la puntata di domani, giovedì 7 dicembre, insieme a Luana Ravegnini, conduttrice di Check Up. Una puntata incentrata sulla salute e sul benessere, che sembra non andrà in onda.

Da quanto apprende Today, la mattinata sarebbe stata parecchio agitata in studio. Alcuni presenti ci hanno raccontato diversi botta e risposta non proprio teneri tra Vira e il padrone di casa, ma il nervosismo a quanto pare era palpabile già durante le prove, quando le due ospiti dovevano cantare la canzone di Mary Poppins "Un poco di zucchero": completamente - e ironicamente - calata nella parte Luana Ravegnini, visibilmente seccata (così ci dicono, ndr) Vira Carbone, che avrebbe chiesto di cantare in playback perché non voleva ridicolizzarsi essendo una professionista. La 'pillola' non sarà andata giù a Pierluigi Diaco, che poco dopo - quando è iniziata la registrazione - le ha lanciato la prima frecciatina. "Spero per te che hai lasciato il telefono in camerino" ha detto il conduttore, ricordando con sarcasmo quanto accaduto tempo fa a Io&Te, quando durante la puntata il telefono di Vira Carbone iniziò a squillare e lui espresse tutto il suo disappunto in diretta. "Tranquillo, questa volta l'ho lasciato in camerino in modalità aereo. Ma ricordiamolo che nonostante tu mi abbia ripreso siamo amici" ha risposto la conduttrice, provocando la reazione tranchant di Diaco: "Non si può essere amici se non ci si sente da 5 anni". E giù a spiegare quanto trova imbarazzante quando in tv tutti dicono di essere amici.

Il resto non è andato meglio, sempre da quello che ci hanno spifferato. Pierluigi Diaco ha intervistato le sue ospiti, ma a rispondere per prima sarebbe stata sempre Vira Carbone, mentre Luana Ravegnini aspettava il suo (secondo) turno. "Come si entra in sintonia con il proprio ospite nella propria trasmissione?" ha chiesto ancora Diaco, e al solito la conduttrice di Check Up - in onda su Rai1 la domenica alle 9:40 - sarebbe stata anticipata dalla collega. A questo punto ecco l'altra stilettata del padrone di casa: "Non deve essere semplice entrare in sintonia con te". La tensione, a quel punto, ha iniziato davvero a dilagare e lo studio sembrava un campo minato. Qualche ora dopo le luci si sono riaccese per registrare un'altra puntata, stavolta solo con Luana Ravegnini - tornata appositamente negli studi Rai - e sarà quella, ci dicono le nostre fonti, ad andare in onda domani, su Rai2, alle 15:25. Due allora sono le ipotesi: o Vira Carbone non ha firmato la liberatoria per mandare in onda la puntata, oppure Pierluigi Diaco si è imposto per girarne un'altra senza di lei, con cui ormai è evidente non corra proprio buon sangue.

