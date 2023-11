Domenica In, gli ospiti di Mara Venier (5 novembre 2023): da Alessia Marcuzzi a Claudia Koll

Tanti ospiti a Domenica In, nella nuova puntata in onda domenica 5 novembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia. In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda l’ottavo appuntamento della nuova edizione 2023/2024 di ‘Domenica In’ condotta come sempre da Mara Venier. Tra cinema, musica e attualità, le anticipazioni ufficiali elencano i volti che terranno compagnia agli italiani per un pomeriggio all'insegna del realx.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. In apertura ci sarà una divertente incursione nello studio di ‘Domenica In’ da parte di Alessia Marcuzzi e del coreografo Luca Tommassini, impegnati negli Studi della Dear con le prove per la seconda puntata di ‘Boomerissima’. Paola Perego, protagonista della 18^ puntata di ‘Ballando con le stelle’, si racconterà nel corso di un’intervista tra carriera e vita privata.

Anche Claudia Koll

Spazio poi ai ricordi, con la presenza in studio di Elisabetta Villaggio, figlia dell’indimenticabile Paolo Villaggio, scomparso nel 2017. Claudia Koll, ex attrice che da alcuni anni si dedica all’assistenza dei senza tetto con l’associazione benefica ‘Le Opere del Padre’, ripercorrerà gli anni della sua carriera artistica oltre a parlare del suo personale percorso di fede. Gli attori Tullio Solenghi e Massimo Lopez, impegnati in teatro con lo spettacolo ‘Dove eravamo rimasti’, si collegheranno dal Teatro Martinetti di Garlasco, in provincia di Pavia. Per la musica, Patty Pravo si esibirà con alcuni dei suoi celebri successi, “Se perdo te”, “Il Paradiso” e “Pazza Idea”.

Inizierà, inoltre, proprio con ‘Domenica In’ la settimana di raccolta fondi a favore della Ricerca contro il Cancro promossa dall’AIRC, in studio il Prof. Enrico Cassano, Direttore dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

