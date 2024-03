Domenica In, gli ospiti di Mara Venier di oggi 10 marzo 2024: scaletta e anticipazioni

Nuova puntata di Domenica In oggi, 10 marzo 2024, a partire dalle 14 su Rai 1. Mara Venier, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, conduce la 26esima puntata.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con uno spazio dedicato alle più belle canzoni della nostra storia che avrà come protagonisti alcuni cantanti con i loro successi: Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Nino Buonocore, Marco Ferradini, Pierdavide Carone, Tiziana Rivale, Tony Dallara, Sandro Giacobbe, I Jalisse, mentre in veste di opinionista ed esperto musicale ci sarà Pino Strabioli.

Gli ospiti di oggi, da Roberto Vecchioni a Laura Morante

Roberto Vecchioni interverrà per presentare il suo ultimo libro autobiografico "Tra il silenzio e il tuono", per poi esibirsi con il brano "Chiamami ancora amore", con il quale vinse Sanremo nel 2011. L'attrice Laura Morante presenterà il film per la tv "Folle d'amore", sulla vita e le opere della poetessa Alda Merini, per la regia di Roberto Faenza, in onda su Rai 1 giovedì 14 marzo. Ci sarà poi un collegamento con Alberto Matano per dare qualche anticipazione sullo speciale "La notte degli Oscar 2024", che andrà in diretta su Rai 1 domenica 10 marzo, a partire dalle 23:30.

Ancora musica con il cantautore Mannini, che canterà il brano "Spettacolare", presentato a Sanremo 2024. In studio, anche la cantante e conduttrice televisiva albanese Alketa Vejsiu, nota al pubblico televisivo di Rai 1 per essere stata co-conduttrice al Festival di Sanremo nel 2020, al fianco di Amadeus.