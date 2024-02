È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

È sempre Cartabianca, le anticipazioni del 13 febbraio

Il nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo "È sempre Cartabianca" dedica buona parte del suo spazio a uno dei temi più dibattuti degli ultimi giorni: con un incessante incremento, le proteste degli agricoltori hanno bloccato le strade in molte parti d'Europa, in risposta alle misure adottate dai vari Stati e all'agenda europea sulla sostenibilità. Questa criticissima situazione ha portato alla convocazione di un tavolo di confronto tra il Governo e le principali organizzazioni agricole, presieduto dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'incontro, previsto per giovedì prossimo al Circo Massimo, vedrà la partecipazione di circa 20.000 agricoltori.

La questione agricola è diventata un punto di divisione all'interno della maggioranza, ma al contempo evidenzia la crescente consapevolezza tra gli agricoltori riguardo ai cambiamenti climatici. Infatti, si registra un aumento degli eventi meteorologici estremi anche nelle zone rurali, mettendo in luce la necessità di affrontare con urgenza le sfide legate alla sostenibilità ambientale.

Le proteste degli agricoltori sono giunte fin sopra il palco dell'Ariston: inizialmente si paventava l'ipotesi di un intervento diretto di un campione di lavoratori del settore. Il tutto si è poi risolto con un comunicato letto dal conduttore Amadeus, che sintetizzava le rivendicazioni di lavoratori, che si rivolgono all'intera Unione Europea, specificando che i fondi vanno essenzialmente alle grandi aziende, penalizzando di conseguenza gli agricoltori locali.