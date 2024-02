Ristoratrice minacciata dopo 4 Ristoranti: "Non dormo più per l'odio che sto ricevendo"

Non è finita bene la nona edizione di 4 Ristoranti, quantomeno per una delle concorrenti dell'ultima puntata, girata a Mantova. Sono bastati pochi giorni dalla messa in onda del programma di Alessandro Borghese per generare una vera e propria ondata di odio social nei confronti di Ekla, proprietaria del "Rigoletto", il ristorante arrivato secondo dietro "Materiaprima" di Giuseppe. "Da 10 giorni non chiudo occhio", racconta all'Adnkronos la ristoratrice finita nel mirino degli haters tanto che Tripadvisor ha dovuto sospendere temporaneamente la pubblicazione di nuove recensioni a causa dei troppi attacchi.

Ekla continua: "Sono una persona molto sincera e anche in puntata ho espresso le mie opinioni senza filtri e sono risultata 'cattiva'. Non ho però offeso nessuno. Mi sono ritrovata a giudicare un gioco e ammetto di non essere stata diplomatica". E aggiunge: "Sono stati quattro giorni molto difficili, dove ci trovavamo tutti e quattro, dalla mattina alle nove fino alla sera alle dieci, a girare una puntata. Insomma, eravamo molto provati e ho avuto delle discussioni all'interno del programma con i colleghi perché ho criticato i loro ristoranti non proprio in maniera soft".

La puntata è già andata in onda due volte e "da allora ricevo commenti di odio, davvero brutti. Addirittura hanno attaccato anche la foto con mio figlio. Ho dovuto chiudere tutti i profili social e anche TripAdvisor ha dovuto bloccare il profilo del ristorante". Questa mattina l'incontro della stampa locale con gli altri protagonisti della puntata che hanno lanciato un appello affinché si metta fine a tanta cattiveria. Incontro al quale Ekla non ha voluto partecipare: "Non me la sentivo. Sono dieci giorni che non chiudo occhio per tutto l'odio che mi hanno riversato addosso e sinceramente non sono in forma. Sono stata attaccata ovunque - racconta ancora la ristoratrice - Su Facebook addirittura c'è chi ha scritto che sarebbe venuto qui a farmi passare le pene dell'inferno, ma ci sono state anche telefonate anonime e messaggi alla mia mail privata". Tutto questo solo perché "ho partecipato ad un gioco e mi sono permessa di dire due frasi in maniera cattiva".

Ormai non si può tornare indietro, ma chiarisce: "Adesso non dico di avere paura ma mi infastidisce l'attenzione delle persone, gli sguardi che sono di odio e rancore ma anche di compassione e solidarietà. Non mi piace - conclude Ekla - Non sono abituata ad andare in televisione e dopo questa esperienza non lo rifarò mai più".