Eva Riccobono a Belve: "Non avevo l'ambizione per restare top model, non mi sentivo bella"

Eva Riccobono è stata una delle più grandi top model ed il suo arrivo a Belve per l'intervista con Francesca Fagnani ha immediatamente catalizzato molta curiosità. Il pubblico voleva capire qualcosa in più di quella donna che ha deciso di abbandonare il successo e le passerelle reinventandosi. Nel corso della chiacchierata su Rai 2 ha spiegato molti aspetti e curiosità della sua vita, dalle insospettabili insurezze sulla bellezza fino alla voglia di cambiare vita mollando il mondo della moda. Insieme a quelle con Ivana Spagna ed Antonio Conte dunque un altro ritratto da non perdere.

Eva Riccobono a Belve, la modella che non si vedeva bella

Eva Riccobono dimostra di essere una delle ospiti più entrate nel mood di Francesca Fagnani, portando in studio anche aspetti del suo privato che possono interessare il pubblico da casa: "Bisogna avere la fortuna di essere il prototipo estetico che va di moda in quel momento. Secondo me devi avere anche un po' di carattere, ti devi sgamare un pochettino. Questo carattere e questa voglia non l'ho avuta probabilmente per continuare. Il cachet più alto da top model è stato da 150 mila euro. Non so se sarei durata così tanto come Bianca Balti, non volevo continuare però a farla. Non avevo quell'ambizione, volevo fare altro", spiegando poi da piccola di aver sofferto per il suo fisico "Venivo presa in giro perché tutti i maschi volevano la fidanzatina tettona, ho sofferto molto per la mia magrezza. Non penso che ci sia una persona al mondo convinta al 100% di essere bella, oggi ci sono molte top model non belle. Nella vita vera molte modelle sono deludenti senza trucco. Io ora sono in un momento di contentezza, non mi piaccio ma non mi lamento perché non è importante. La svolta è arrivata con Fiorello, lo ringrazio per aver messo una senza tette in tv e molte erano invidiose dietro le quinte per questo".

Le confessioni più private, dalle serate trans a New York fino quella volta con una donna

Eva Riccobono sottolinea di non avere vizi e di essere "Orgogliosa di non averne. Non ho provato la cocaina, è una cosa brutta, tira fuori il peggio dalle persone. Oggi sono felice di essere mamma e dopo tanti anni forse perdonerei un tradimento se non lo sapessi. Ho mollato perché volevo fare l'attrice, volevo diventare qualcos'altro", le parole dell'artista che poi ricorda un aneddoto divertente del suo periodo a New York: "Ero a New York con un mio amico che mi dice di dover andare a una festa, io gli chiedo di andare ma lui mi dice che è una festa solo per gay e trans in un locale particolare, le donne non le fanno entrare. Ci venne l’idea di vestirmi da trans, andai in questo locale. Non potete capire come li vedevo accoppiarsi sui divanetti. Ad un certo punto vado in bagno e due ragazzi ci hanno anche provato, a un certo punto ho cominciato a dire urlando di essere una donna. Ho avuto paura". Arriva poi la confessione: "Un mio complesso negli anni è stato il non sentirmi sexy, quindi forse in quella fase volevo fare la donna che non sono. Sicuramente sono una che è più maso. Tutte noi pensiamo almeno una volta nella vita di andare a letto con un’altra donna. Io l’ho fatto, è stato divertente, curioso, ma meno bello di quello che pensavo. Preferisco gli uomini. Non mi sono mai innamorata di una donna, solo una relazione breve con questa ragazza di New York".