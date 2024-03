L'errore clamoroso di Fazio durante l'intervista a Chiara Ferragni

L'intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni a Che tempo che fa sta raccogliendo una serie di critiche che arrivano da più fronti. Non solo il pubblico - deluso dalla mancanza di scoop - ma anche una larga fetta dei media contesta la debolezza di quanto andato in onda. Nessuna novità, così come nessuna domanda ficcante da parte del padrone di casa, che si è accontentato della versione (già raccontata) dell'imprenditrice digitale.

C'è un altro grave errore, però, commesso dal conduttore. A sottolinearlo è prima Dagospia, poi sui social Selvaggia Lucarelli: "Faccio notare che i due giornali su cui si è sviluppata l'inchiesta che ha portato fin qui non si mostrano". Proprio così. Nonostante per più di metà intervista Fazio abbia affrontato con la diretta interessata la vicenda della beneficenza legata all'operazione commerciale del pandoro - esplosa dopo l'inchiesta fatta dalla giornalista - non ha mai citato i giornali in questione. Sullo schermo dello studio, infatti, si vedono due numeri di Oggi, uno di Chi, Diva e Donna, Novella 2000, Vanity Fair.

Mancano all'appello Domani e Il Fatto, come specifica Selvaggia Lucarelli tra le storie Instagram: "Ricordo sempre che sono anche quelli che si assumono il rischio economico di aventuali cause legali - aggiunge - per cui andrebbero ringraziati sempre. E invece le marchette ai giornali di gossip... Vabbè".