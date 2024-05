Il commento velenoso di Fazio per l'esclusione di Saviano a Francoforte

Si allarga a macchia d'olio, dalla politica ai social, la polemica per l'esclusione di Roberto Saviano alla Buchmesse 2024, in programma dal 16 al 20 ottobre. L'Italia sarà ospite d'onore al Salone del libro di Francoforte, ma l'autore di "Gomorra" è fuori dal programma. Una doccia gelata per tanti, non solo per lui, che parteciperà lo stesso alla kermesse perché invitato dagli editori tedeschi.

"Sono fiero di non essere stato invitato da quello che ritengo il più ignorante governo della storia italiana, e mi fa sorridere quanto siano inefficaci questi ostracismi. Più censurano e bloccano, più la società culturale e civile si fa sentire" ha tuonato Saviano su Instagram, raccogliendo la solidarietà di molti colleghi. Sandro Veronesi e Paolo Giordano rinunciano entrambi a far parte della delegazione italiana. "Le ragioni balorde e ridicole con cui il commissario Mauro Mazza ha giustificato l'esclusione di Roberto Saviano non mi permettono di accettare l'invito che ho ricevuto. Continua questa pratica di ingerenza del presidente del Consiglio e dei suoi più fidati collaboratori, accompagnata da 'putiniana ipocrisia', su decisioni che non devono seguire logiche politiche. Se si renderà necessario per il mio lavoro andrò a Francoforte privatamente" ha fatto sapere Veronesi, mentre Giordano ha dichiarato su X: "La prima cosa che ho fatto dopo aver ricevuto l'invito alla Buchmesse 2024 è stata chiedere a Roberto Saviano se fosse stato invitato: no. Quindi mi sono fabbricato un impegno alternativo anch'io (c'ho judo)".

Il commento di Fabio Fazio

Tra quelli che in queste ore stanno esprimendo sui social tutto il loro disappunto per la vicenda, non poteva mancare Fabio Fazio, sempre al fianco di Saviano, presenza familiare al suo Che tempo che fa. "Un'altra brutta figura planetaria" scrive su X - con tanto di puntini di sospensione - condividendo un articolo del Corriere sull'esclusione di Saviano e la decisione di Veronesi e Giordano. Un tweet che raccoglie molti consensi ma anche diverse critiche. "Ma davvero pensi che ci siano masse furenti perché Saviano non partecipa a una fiera del libro?" commenta un follower, che poi affonda: "Il vostro piccolo mondo elitario inizia e finisce dentro qualche salotto buono e nelle sezioni di partito, Fazio. Non elevatevi oltre quel che rappresentate". Più pungente un altro utente che pubblica la foto di quando ospitò Soumahoro: "Se lo dici tu non può che essere una cog***nata da bar".