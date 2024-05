Fedez non parteciperà alla prima del nuovo show di Cattelan, "Motivi di salute"

La notizia era nell'aria, ma ora è arrivata l'ufficialità: Fedez non parteciperà alla prima puntata di "Da vicino nessuno è normale", il nuovo spettacolo di Alessandro Cattelan che andrà in onda da lunedì 20 maggio su Rai2. il forfait del rapper, indagato dalla procura di Milano per rissa e lesioni per aver preso parte al pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino, è stato confermato dalla Rai in una nota: "Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di "Da vicino nessuno è normale", spiega il comunicato dell'azienda.

Il rapper in "silenzio social"

Negli ultimi giorni si erano rincorse molte voci sulla possibile rinuncia all'ospitata da parte dell'ex di Chiara Ferragni, che ha smesso di pubblicare contenuti anche sui social network. Il sospetto è che Fedez non voglia rispondere a eventuali domande sulle accuse a lui rivolte, dopo le dichiarazioni rilasciate al Salone del Libro poi smentite dalle telecamere di sorveglianza del The club, la storica discoteca di corso Garibaldi a Milano, che lo ritraggono durante una rissa.

Nel video, lo si vede chiaramente mentre viene accompagnato fuori insieme al rapper “Taxi b” e Christian Rosiello, uno dei capi ultras della curva sud del Milan che gli fa da bodiguard. Un'ora dopo, il personal trainer diventato celebre per "un caffè" con Ilary Blasi verrà pestato a sangue dal branco fuori la sua abitazione in via Marco Ulpio Traiano.