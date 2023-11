Fedez: "Mai sfiorato Morgan. È stato mandato via per cose molto gravi che non avete visto"

Non si sgonfia il caso Morgan a X Factor. Il musicista, arruolato quest'anno nella giuria del talent di Sky Uno, è stato mandato via dopo quanto accaduto nell'ultima puntata, in cui si è scontrato praticamente con tutti, da Ambra e Dargen D'Amico a Fedez - che si è preso del "depresso" dal collega - fino ad arrivare a Francesca Michielin, anche lei vittima di una delle sue velenose battute.

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda, raccontati ieri sera da Fedez davanti alle telecamere di Striscia la Notizia. Il rapper - accusato da Morgan di essere stato violento con lui dopo la puntata - non solo ha smentito tutto, ma ha raccontato la sua versione: "Le affermazioni sono talmente gravi che io ho già scritto a Marco - ha fatto sapere - Se non smentirà cose che non sono vere, l'unico modo e l'unico luogo che ho per far emergere la verità è un'aula di giustizia. Non ho sfiorato Morgan con un dito, non l'ho toccato minimamente, non ho nemmeno tirati pugni al suo camerino. La verità è il contrario".

Fedez ha parlato di cose gravissime accadute dietro le quinte quella sera: "Morgan non è stato mandato via per le cose che avete visto in video. Non è stato mandato via per la battuta sulla depressione, non è stato mandato via per lo screzio con Dargen, non è stato mandato via per la battuta su Ivan Graziani. Morgan è stato mandato via per delle cose che sono successe off diretta - ha spiegato il rapper - ma non off camera, molto molto gravi, molto molto violente, che non riguardano me". Una versione convincente: "Vi sfido ad andare dai vertici di Sky a chiedere questa cosa - ha concluso Fedez, parlando con Staffelli - e ripeto, ho la totale serenità. Morgan in Tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto".