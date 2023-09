Fedez ricoverato per emorragia, Carlo Conti ferma la puntata: "Voglio dirgli una cosa in diretta"

Ieri sera, per qualche minuto, la festa di Tale e Quale Show si è fermata. Ad interromperla è stato lo stesso Carlo Conti, che ha voluto riservare alcune parole a Fedez, il cantante che ieri è stato ricoverato d'urgenza a seguito di una emorragia interna: "Questo è un programma musicale", ha esordito il conduttore toscano, Noi abbiamo fatto l'imitazione di Fedez proprio la scorsa settimana e quindi vorrei mandargli un abbraccio. Un abbraccio grandissimo da parte di tutti noi".

Classe e sensibilità da parte di Conti, che ha voluto così far arrivare il suo supporto all'artista 34enne, ricoverato in queste ore all'Ospedale Sacco di Milano. Due ulcere hanno causato una emorragia interna. Immediati i soccorsi. "I medici mi hanno letteralmente salvato la vita", ha assicurato Federico, che un anno e mezzo fa è stato operato per l'asportazione di un tumore al pancreas. Al suo fianco Chiara Ferragni, moglie e influencer, che è rientrata da Parigi, città in cui si trovava per gli impegni alle sfilate della Parigi Fashion Week.