Fiorello: "Gliel'avevo detto ai Ferragnez, i dolci fanno male"

Inarrestabile Fiorello sull'affaire Chiara Ferragni. Lo showman, in diretta questa mattina a Viva Rai2, ha lanciato un appello alla classe politica: "Fate qualcosa perché siamo al terzo giorno di pandori. Noi facciamo un programma in cui cerchiamo notizie e non ne troviamo".

Il riferimento all'imprenditrice digitale è Chiaro, e Fiorello tira in ballo anche il marito Fedez: "Che poi io gliel'avevo detto ai Ferragnez: 'Amici datevi al salame, perché i dolci fanno male'. Non ci vuole niente a passare dai pandori al Frappa Gate a Carnevale". Poi si rivolge direttamente a Renzi, Calenda, Meloni, Schlein e, soprattutto, al Ministro Crosetto: "Ti prego, riga la macchina di un magistrato! Non se ne può più, i giornali sono pieni di zucchero a velo".

Dalla politica si passa inevitabilmente al commento della finale di ieri di Sanremo Giovani. "Siamo stanchi" comincia. "Ieri sera si è svolto l'ennesimo atto di sequestro da parte dell'uomo che ormai decide tutto. Pensate che Putin lo chiama 'il dittatore'" E rivolto all'amico Amadeus: "Tu dormi ora ma io ti denuncio per porto abusivo di naso! Il primo giovane ha cantato alle 21:40. All'1.20 l'ha già chiamato la Clerici per The Voice Senior". Bersaglio dell'ironia dello showman anche l'ipotesi di un sesto Sanremo condotto da Amadeus. "A questo proposito leggo che Amadeus ha dichiarato: 'Facciamo questo e poi ne parleremo'. Ma come poi ne parlaremo?! I Jalisse hanno già chiamato il Codacons".