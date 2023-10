Fiorello, le parole bomba a Giorgia Meloni: "Si divorzia in 24 ore. Hai visto gli ultimi video di Giambruno?" 

Continua il tormentone di Fiorello e di tutta la banda di "Aspettando Viva Rai2" su Giorgia Meloni. Le battute questa volta non risparmiano il PD per far ridere la Premier in diretta Instagram. Il tutto in collegamento dal 'glass di cortesia' di via di Vigna Stelluti, quartiere di Roma Nord, che lascerà spazio al Foro Italico a partire dal 6 novembre, giorno del ritorno in tv del programma mattutino.

In apertura della finta chiamata, lo showman si è rivolto così alla Meloni: "Giorgia, sei un po' arrabbiata ancora per il servizio di 'Striscia' di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore". Il riferimento è ai filmati che sono stati mostrati ieri sera dal tg satirico, in cui il giornalista e compagno della premier viene immortalato mentre ammicca a una collega ("Sei intelligentissima, perché non ci siamo conosciuti prima?") e si rivolge ai collaboratori con sparate varie ("Non mi rompete i cog*").

Chi è Andrea Giambruno e la storia con Giorgia Meloni

Meloni e Giambruno fanno coppia da diversi anni. Il primo incontro è avvenuto Milano, negli studi Mediaset, quando Meloni era ospite di Quinta Colonna, programma di cui Giambruno era autore. Nel 2016 i due sono diventati genitori di Ginevra. C'era proprio Giambruno a supportare la premier nel suo giorno di insediamento, lo scorso anno. Andrea e Giorgia vivono a Roma, città dove lui si è trasferito per seguire la compagna.

Classe 1981 (41 anni), è originario di Milano ed è un giornalista televisivo. Laureato all'università Cattolica, prima di diventare conduttore di Studio Aperto è stato autore di numerosi programmi tv Mediaset (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia).

Fiorello: "Sciopero dei mezzi? Copiano il programma del Pd"

Tornano a Fiorello, lo showman, numero uno della tv, ha poi scherzato sullo sciopero dei mezzi di 24 ore indetto per venerdì 20 ottobre. Così ha sdrammatizzato: "Domani i lavoratori dei servizi pubblici incroceranno le braccia e resteranno fermi. L'ira del PD: 'Ci copiano i programmi!'". Dopo la battuta, come ormai da prassi, sono scattate le risate a crepapelle della Presidente del Consiglio, ‘collegata’ in diretta telefonica.