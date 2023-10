Fiorello: "Siamo su TeleMeloni. Boom di iscritti a Fratelli d'Italia, tutti dirigenti Rai"

Anche oggi Fiorello getta benzina sul fuoco, ma come solo lui sa fare. Con quell'ironia intelligente e irresistibile per cui nessuno si offende mai. Tutti sono davanti al bersaglio, nessuno escluso, da Fazio a Giorgia Meloni. E proprio la premier è finita al centro di un'altra gag nella terza puntata di Aspettando Viva Rai2, in diretta dai canali social di Fiorello ogni mattina, in attesa di partire ufficialmente, su Rai2, lunedì 6 novembre con la seconda stagione di Viva Rai2.

"Siamo su TeleMeloni, perché chi lavora in Rai è tutto TeleMeloni. Viva Rai2 è il programma che Nove non ha voluto perché costiamo troppo poco" ha detto, agganciandosi alle polemiche di questi giorni. Durante l'ormai solita telefonata con la finta Giorgia Meloni, lo showman ha aggiunto: "Non eravamo ironici o sarcastici, l'abbiamo detto perché durante il governo Meloni, la Rai è TeleMeloni. Con Monti, ad esempio, era TeleMonti".

Durante la classica rassegna stampa, poi, Fiorello ha proseguito con la sua satira: "C'è stato un boom di iscritti per Fratelli d'Italia, il +40%. Tantissimo, significa che anche la Schlein si è iscritta. Uno su sei arriva da Roma e sono tutti dirigenti Rai".