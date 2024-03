"È stato facile, più facile del previsto", così Gabriel Garko racconta a Today.it il ritorno sul set dopo anni di pausa. Protagonista della nuova fiction di Canale 5 "Se potessi dirti addio" - diretta da Simona e Ricky Tognazzi, in onda da venerdì 29 marzo - l'attore si è messo in gioco interpretando un ruolo diverso rispetto a quelli in cui il pubblico era abituato a vederlo.

Marcello - il suo personaggio - è un uomo che si risveglia dal coma e non ha più ricordi. Una prova importante, che Garko però non ha vissuto né come sfida tantomeno come rivincita: "Non rinnego assolutamente nulla di quello che ho fatto in passato e magari non è detto che non tornerò a fare ruoli simili, anche perché i ruoli da cattivo mi piacciono molto. È stata semplicemente una scelta dettata dalla proposta che mi è stata fatta. È arrivato al momento giusto un copione che mi è piaciuto, un personaggio che mi è piaciuto, ed eccomi qua".

Dopo il coming out disse che se lo avesse fatto prima, probabilmente, non avrebbe più lavorato. Su questo oggi si è ricreduto: "Non so dire se è un tabù superato - spiega - Posso parlare per esperienza personale. A me non ha cambiato assolutamente nulla, anzi ha migliorato tante cose". In pace con il passato, che però - sottolinea - non sta lì a rivivere troppo perché "il presente è quello che va vissuto", Gabriel Garko oggi è sereno come non è mai stato: "Penso di essere in una fase diversa della mia vita. Sto bene, sono sereno".