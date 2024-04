La stoccata di Gerry Scotti a Francesca Fagnani: "Oggi una 'belva' addomesticata"

Striscia la Notizia continua a indagare sulla vicenda dei preziosi gioielli indossati da Francesca Fagnani a Belve. Un caso segnalato anche dal Codacons, che ha presentato un esposto per fare luce sulla presunta pubblicità occulta e violazione delle norme deontologiche. Secondo l'articolo 10 del Testo unico dei doveri del giornalista, infatti, il professionista non può prestare il nome, la voce o l'immagine per iniziative pubblicitarie.

Rajae Bezzaz ha intercettato la giornalista a Roma. "Posso indossare tranquillamente i gioielli perché mi vengono prestati, come i vestiti e le scarpe" ha spiegato Francesca Fagnani all'inviata, aggiungendo: "Tutte le giornaliste in conduzione indossano abiti e gioielli prestati. Non c'è violazione dell'articolo 10. Se io avessi un indebito guadagno, se ricevessi anche solo una lira e fossi contrattualizzata con questi brand, come lo sono tantissimi, anche giornalisti professionisti, allora ci sarebbe un problema. Io non ricevo una lira, non ho nessun contratto, restituisco i gioielli la sera stessa e non ci sono credit nei titoli di coda".

Subito dopo il servizio, al rientro in studio, Gerry Scotti ha anticipato che questa sera ci saranno degli sviluppi, mostrando pochi secondi di un video in cui Francesca Fagnani sembra pubblicizzare i gioielli. "Francesca Fagnani sostiene che lei no, ma ci sono dei suoi colleghi giornalisti che sono a contratto con altri marchi" ha sottolineato il conduttore, per poi rivolgersi direttamente a lei affondando il colpo: "Essendo lei una giornalista, e anche una 'belva', per rispetto del pubblico deve fare i nomi. Sia che questi giornalisti siano della Rai che di Mediaset, La7 o altro ancora. Insomma, Francesca domani mandaci un messaggio. Facci i nomi e dimostraci che belva sei: la belva di una volta, non quella addomesticata che dicono adesso". Un colpo ben assestato con cui Gerry Scotti solleva un'altra questione, ovvero un presunto ammorbidimento della conduttrice di Belve, che secondo molti avrebbe un atteggiamento decisamente più accomodante con i suoi ospiti rispetto al passato (soprattutto con alcuni). Stavolta una bella belvata l'ha fatta Gerry.