Gerry Scotti fa boom di like su TikTok: ecco perché piace molto ai giovanissimi (in tutte le sue versioni)

Difficile, a volte, riuscire a comprendere quale siano le dinamiche che regolano i social. Se si tratta di TikTok, poi, non stiamo neanche a parlarne. La piattaforma cinese, infatti, ospita i contenuti più variegati: dai balletti più semplici (che pure fanno milioni di visualizzazioni) fino a contenuti, invece, più seri e delicati. In questo mare magnum si inserisce anche il fenomeno che riguarda Gerry Scotti. Vi domanderete: cosa c'entra il noto conduttore televisivo con TikTok? Ve lo spieghiamo subito.



Era il 7 aprile scorso quando il presentatore di Caduta Libera faceva il proprio esordio su TikTok. Eppure il volto di Scotti era già presente da diversi mesi grazie ai numerosi contenuti pubblicate dai suoi fan sulla piattaforma. Quando scriviamo "i suoi fan" intendiamo proprio loro, i giovanissimi. D'altronde è qui che gli utenti più giovani trascorrono la maggior parte del tempo. Ma, in realtà, non solo loro. Torniamo dunque a Gerry Scotti. Ben consapevole del successo ottenuto quasi accidentalmente su TikTok, Scotti ha cavalcato questa onda mediatica. Non che un professionista come lui ne abbia bisogno, lungi da noi anche solo pensarlo, ma sicuramente è riuscito a cogliere la palla al balzo e a farsi conoscere, ancora meglio, anche tramite i social. Non solo TikTok, ma anche Instagram, dove una pagina ha pubblicato alcune immagini di Gerry Scotti "per ogni Paese".

Gerry Scotti già noto su TikTok grazie all'Intelligenza Artificale: i video

Non è dunque un caso se i suoi video riescono a superare complessivamente i 12 milioni di mi piace (12.8 per la precisione). Per non parlare delle visualizzazioni: 1.2 milioni, 8.6 ma anche quasi 11 milioni singolarmente. C'è poi tutta un'altra serie di filmati che non sono realizzati (e dunque pubblicati) da Scotti, bensì da altri profili. È il caso di @CarmenAI che, attraverso l'intelligenza artificale, ha creato un Gerry Scotti versione cantante che - con le sembianze di Lazza - canta "Cenere". Ma anche @Myrror, che presenta Gerry Scotti nelle vesti di Adele intonando "Hello".

"Questa cosa di Gerry sta leggermente sfuggendo di mano ahahah", scrive un utente sotto ad uno di questi filmati. "Sì, ormai anche mia mamma è stata sostituita con Gerry Scotti", risponde un altro. E ancora altri commenti: "Comunque Gerry è una hit su ogni canzone", "Va benissimo così, continua così Gerry!!", "La tipa con la faccia di Gerry mi fa morire ahahahah". Un tripudio di opinioni favorevoli.

Insomma, Scotti - che con i suoi 67 anni non è esattamente un Gen Z - riesce ad attraversare generazioni e generazioni, facendosi sempre amare per ciò che è. La sensazione, in questo caso specifico, è che il conduttore venga visto dai più giovani come una figura accogliente. Insomma, come fosse un zio. E di certo il nickname scelto - loziogerry - non è un caso.