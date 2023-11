Gerry Scotti: "Ricci ha fatto bene a mostrare i video di Giambruno. Lo fatto con tutti, anche con me"

Dei fuorionda di Andrea Giambruno trasmessi da Striscia la Notizia si continua a parlare per gli strascichi di una vicenda che, partendo dalla tv, ha occupato social e dibattiti, arrivando a causare la fine della relazione decennale del giornalista con la premier Giorgia Meloni, compagna e madre di sua figlia. Un commento a tal proposito è arrivato in queste ore da Gerry Scotti, amatissimo conduttore di Canale 5 che oltre a Caduta Libera, Tu sì que vales, Io Canto Generation e La ruota della fortuna, dal prossimo aprile tornerà di nuovo alla conduzione del celebre tg satirico di cui è ormai volto storico insieme a Michelle Hunziker.

Con il patron Antonio Ricci, a cui è legato anche da amicizia, Gerry Scotti è allineato nella decisione di rendere pubblici i video con i fuorionda di Andrea Giambruno: "Ricci non avrebbe mai chiesto un consiglio. Nel caso, gli avrei detto di mostrarli, proprio come ha fatto con tutti, compreso il sottoscritto" ha ammesso in un'intervista a Oggi il conduttore, in passato finito pure lui nel mirino delle registrazioni della squadra televisiva che ha fatto della cosiddetta "bassa frequenza" uno strumento tanto utilizzato quanto temuto negli studi televisivi.

"Il finto copione"

Antonio Ricci ha raccontato di avere conservato per qualche mese quei fuorionda di Giambruno per trasmetterli in seguito. "Risalivano a giugno, la data è facilmente deducibile dall'immagine che si vede dell’incidente di Casal Palocco. Striscia però era in vacanza. Solo a fine settembre li ho visti. Nel mio cuore fanciullo, anche un po’ gitano, mi sono detto: il soggetto potrebbe fornire qualche altra chicca. Quindi ho deciso di aspettare che facesse qualcosa di peggio. Ma da allora non ha fatto più niente, non si è espresso...". Poi è arrivata la famosa intervista al settimanale Chi dell'ex first gentleman e, da lì, la scelta di trasmetterli senza che nessuno abbia provato a fermarlo anche per via dell'escamotage del "finto copione" usato anche in altre occasioni.

"Ma come potevano? Nessun dirigente Mediaset mi chiama perché hanno paura che li registri. Si buttavano in mezzo alla regia? Chiamavano i Carabinieri? Io poi, per evitare eventuali intercettazioni e rotture di scatole, avevo preparato - come altre volte - un finto copione, che poi all’ultimo ho sostituito con quello vero" ha rivelato Ricci, ribadendo di non avere in serbo nessun altro fuorionda.