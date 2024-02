Caso Ghali, Amadeus replica all'ambasciatore israeliano: "La guerra va condannata. A Sanremo solo appelli di pace"

"Stop al genocidio". Sono bastate due parole - pronunciate da Ghali sul palco dell'Ariston la sera della finale di Sanremo - a far esplodere un caso politico. L'ambasciatore di Israele, Alon Bar, ha ritenuto "vergognoso" che "il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile", dimenticando - secondo lui - la strage del 7 ottobre compiuta da Hamas. L'appello pro Palestina del cantante ha sollevato un caso mediatico di grande portata, culminato nel comunicato dell'ad Rai Roberto Sergio letto in diretta da Mara Venier a Domenica In (altra polemica ancora in corso), in cui esprimeva solidarietà nei confronti dei civili israeliani trucidati e di quelli presi in ostaggio dall'organizzazione terroristica palestinese.

Ieri sera, ospite a Porta a Porta, Amadeus ha commentato la vicenda dopo che Bruno Vespa gli ha riportato le parole dell'ambasciatore: "Dice: 'Il Festival di Sanremo è stato usato per promuovere odio e non la pace'. Ha apprezzato le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Rai, dice: 'Sono dichiarazioni importanti, apprezziamo quando ci danno solidarietà e speriamo di riceverne sempre di più'". "Io non credo che il vostro scopo fosse divisivo" ha aggiunto Vespa, dando il la al conduttore: "Assolutamente - ha risposto subito Amadeus - Rispetto le decisioni di tutti, ma non sono assolutamente d'accordo con questa affermazione, nella maniera più totale. Il Festival di Sanremo non ha mai promosso odio, ha sempre parlato di inclusione, di libertà, e i cantanti che sono saliti sul palco hanno chiesto la fine della guerra. Hanno chiesto la pace. E richiedere la pace vuol dire seminare odio? È esattamente il contrario".

Per riportare la palla al centro, Bruno Vespa ha aggiunto: "Naturalmente non vuol dire che voi abbiate dimenticato il massacro di 1200 israeliani, proprio in un festival". Amadeus a quel punto ha ribadito: "Assolutamente! La guerra da qualsiasi parte è da condannare. Non c'è una guerra da un lato o dall'altro, c'è la guerra che va fermata. Qualsiasi guerra al mondo va fermata. Mai mi sarei sognato di portare odio, ma neanche i cantanti. Anzi, noi portiamo esattamente l'opposto. I ragazzi che vengono in gara fanno appelli di pace, di libertà". Qui, infine, la stoccata sul futuro del Festival: "Libertà di idee, di pensiero, di uguaglianza di pelle, di valori. Sanremo, mi sento di dire senza sembrare presuntuoso, in questi anni ha un grande senso di inclusione che va assolutamente rispettato e mai cambiato, altrimenti torniamo indietro".