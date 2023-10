Grande Fratello, le dure parole del padre di Heidi sul rapporto con Varrese

L’undicesima puntata del Grande Fratello è iniziata subito andando al sodo e non poteva mancare il rapporto tira e molla tra Massimiliano e Heidi che, dopo la possibilità di essere eliminata nella scorsa puntata, sembra aver subito un ulteriore cambiamento. Un messaggio indirizzato dai fan a Heidi e Vittorio ha infastidito Varrese e fatto tornare tensione tra i due concorrenti del reality di Canale 5.

Il messaggio per Heidi e Vittorio e la reazione di Massimiliano

Signorini ha focalizzato l’attenzione sul rapporto tra Varrese e Baci e, soprattutto, sulla reazione del gieffino dopo aver visto l’aereo dei fan, che spingeva, sostanzialmente, Vittorio e Heidi ad avvicinarsi. Il video ha mostrato una chiara delusione dell’attore e un successivo distacco tra i due inquilini della casa più spiata d’Italia. La stessa Heidi ha confermato a Signorini di aver notato un distacco significativo durante gli ultimi giorni a seguito del messaggio dei fan. Ciò che ha sollevato diversi dubbi nel conduttore è stato il comportamento dell’imprenditrice che non è parso molto coerente secondo il suo punto di vista. Sono state mostrate, difatti, dinamiche tra i due concorrenti del GF che hanno evidenziato chiaro astio nervosismo da entrambi i lati. Vittorio invece ha fatto un passo indietro per non interferire nel loro rapporto. Tutta questa tensione ha però infastidito il papà di Heidi che ha deciso di intervenire per le reazioni, ritenute eccessive e fuori luogo. Soprattutto perché è scaturito semplicemente da un chiarimento avuto con Vittorio.

La parole inattese del padre di Heidi

Baci e Varrese sono stati chiamati, poi, da Alfonso per vedere un video che ha mostrato le loro ultime liti, che evidenziano incomprensioni pesanti ma anche attrazione. Poco dopo sono arrivate le dure parole del padre di Heidi, che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione. Il padre della concorrente del GF ha fatto il suo ingresso e ha decisamente stroncato la relazione tra la figlia e Massimiliano. L’uomo ha detto alla figlia che la madre ha smesso di guardarla per la grande delusione avuta vedendo il rapporto con Varrese. A causa delle dure parole del padre che hanno fatto intendere maltrattamenti verso Heidi Signorini e ha cercato di convincere il padre a ridimensionare il tutto e a non fare uscire la concorrente dal Grande Fratello. Il rapporto tra Massimiliano e Heidi è stato così bruscamente interrotto e la concorrente ha deciso di dare retta al padre senza il minimo dubbio, tra critiche accese e stupore in studio e una grande delusione in Massimiliano.