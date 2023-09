Grande Fratello, Massimiliano Varrese assicura: "Fuori di qua ho tante ragazze belle". Il web: "Datti una calmata"

Manca un giorno alla nuova puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 con Alfonso Signorini alla conduzione e Cesara Buonamici opinionista. Ormai le dinamiche sono entrate nel vivo e i concorrenti, divisi tra tugurio e la Casa vera e propria, stanno uscendo allo scoperto. Certamente è ancora presto per tirare le somme, ma alcuni caratteri cominciano ad uscire fuori. Come quello di Massimiliano Varrese che, al netto delle simpatie e antipatie personali, va riconosciuto essere uno dei giocatori più astuti e riconoscibili.



Da quando è entrato, infatti, si è fatto riconoscere per il carattere sicuro. A volte troppo? A voi il giudizio. Quello che è certo è che appare molto orgoglioso di sé. Un esempio recente: durante un confronto con Valentina Modini, l'attore romano si è lasciato andare ad una frase che non nasconde di certo umiltà. Tutto nasce da un discorso di Valentina che, rivolgendosi a Massimiliano, ha affermato: "In realtà era mia intenzione farti passare come una persona che arriva una ragazza bella e ci sta a provare", ha detto lei.





Quindi lui, senza tanti giri di parole, ha replicato: "Ma sai quante ragazze belle ho fuori di qua? Tu non ne hai neanche idea". Sul web questa frase non è passata inosservata, tanto che qualcuno su Twitter ha scritto: "Ma chi si crede di essere? Il modo in cui ha urlato di fronte a Valentina, ma datti un calmata". Oppure: "A 50 anni parla ancora di ragazze e non di donne, due domande..". "Viscido", ha addirittura tuonato qualcuno.



Lo scontro tra Valentina e Massimiliano



Non esageriamo. Ricordiamoci sempre che si sta parlando di un gioco. La discussione, infatti, è nata dal commento che Valentina ha fatto su Massimiliano, in relazione al suo approccio con Heidi. Una dinamica che potrebbe coinvolgere i sentimenti sì, ma sempre all'interno di un reality. "Io non ho fatto niente, non ho preso iniziativa, niente", si è difeso lui. "Io penso che lui sia un uomo che ci ha provato con Heidi. Lei si è sentita messa alle strette per un passo in più che è stato fatto, ma non ci vedo niente di malizioso - ha commentato Valentina in confessionale -. Io non ho mai detto in diretta che lui fosse un marpione". Poi, a seguire, la frase da cui è partito il litigio nel giardino e quindi la replica "modesta" di Varrese. Lei si è scusata, ma lui non ha accettato le scuse. Chi ha ragione tra i due concorrenti?