Hoara Borselli rompe il silenzio dopo le voci su Sanremo: massacrata sui social

Gogna social per Hoara Borselli dopo alcune indiscrezioni lanciate dal Corriere della Sera, secondo cui dietro l'addio di Amadeus alla Rai ci sarebbero delle pesanti pressioni che il conduttore avrebbe subito prima dell'ultimo Festival di Sanremo. Tra queste il caldo invito a ospitare Hoara Borselli sul palco dell'Ariston durante una delle cinque serate del Festival.

La giornalista, vicina al governo di centrodestra e in particolare a Fratelli d'Italia, ha un passato da modella e conduttrice e non è chiaro - ammesso e non concesso che queste voci siano fondate - quale ruolo i dirigenti Rai pensavano per lei. Fatto sta che Hoara Borselli a Sanremo non si è mai vista e Amadeus pare a un passo dal prendere il volo verso altri lidi (si sussurra Discovery). Nessuno dei diretti interessati ha replicato, nemmeno Pino Insegno - anche lui al centro delle chiacchiere di queste ultime ore sull'affaire Amadeus - tantomeno l'ormai ex direttore artistico di Sanremo.

Oggi Hoara Borselli ha postato su X un suo articolo scritto per Il Giornale sulla vicenda della professoressa di Pescara che ha avuto un rapporto sessuale con l'alunna di 14 anni. "Una insegnante di 53 anni a Pescara ha fatto sesso con una studentessa di 14 anni. La Procura ha chiesto i domiciliari. Il Gip non li ha concessi. Se invece di una insegnante fosse stato un insegnante?" ha scritto, ma invece di sollevare il dibattito tra i follower ha scatenato un'indecente gogna social. 'Colpevole' di essere stata tirata in ballo in un pezzo di retroscena di uno dei più autorevoli quotidiani nazionali, la Borselli si ritrova travolta da feroci attacchi. "Seriamente, cosa saresti andata a fare a Sanremo?" chiede uno dei più educati, ma il parterre degli hater è inferocito: "Metti becco ovunque scrivendo in un italiano sgrammaticato - si legge ancora - ma attendo con ansia il tuo post in cui ci racconti cosa avresti fatto a Sanremo. Il tuo ruolo di spicco... Scrivicelo che siamo tanto curiosi". Ha scritto bene - sempre sui social - Sabrina Ferilli commentando questi rumors: "Il modo con il quale si sputtani la gente mi fa schifo".