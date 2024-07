Ilary Blasi funziona e non fa rimpiangere Elisabetta Gregoraci a Battiti Live

Ilary Blasi ed Elisabetta Gregoraci (foto_ Radio Norba e Instagram)

Per sette edizioni consecutive, Elisabetta Gregoraci ha condotto, insieme ad Alan Palmieri, Battiti Live. Si tratta del programma musicale trasmesso prima su Radio Norba e poi sulle reti Mediaset (in passato su Italia Uno e attualmente su Canale 5). La manifestazione musicale, che si svolge in Puglia (in varie città, con Bari che detiene il primato per il numero di ospitate), quest'anno ha subito notevoli cambiamenti.

Se la struttura e i contenuti sono rimasti sostanzialmente invariate, molte altre modifiche sono state apportate. In primis, il trasferimento sulla rete ammiraglia di Mediaset, segno evidente di un significativo investimento da parte dell'azienda di Berlusconi, volto a conferire maggiore rilevanza al festival. Ma soprattutto è stata completamente cambiata la squadra che si occupa della conduzione: via Gregoraci, Alan Palmieri (rimasto nella veste di direttore artistico) e Mariasole Pollio e dentro Alvin, Rebecca Steffelli ma soprattutto Ilary Blasi. È su questo aspetto che ci si vuole fermare. Sulla scelta di Mediaset di investire sulla conduttrice romana.

Sorrisi forzati e poco coinvolgimento: Gregoraci non manca

Innanzitutto c'è da fare una considerazione: nuova rete e quindi nuovo budget. Va da sé che una rete come Canale 5 (con uno share medio del 17.56% nel 2023) e una rete come Italia Uno (4,71% di share nel 2023) possono contare su una raccolta pubblicitaria sicuramente differente. Quindi, perché proprio Ilary Blasi? La conduttrice romana, classe 1981, ex moglie di Totti, di strada ne ha fatta. Ed è migliorata. Nella dizione, nel modo di porsi. Evidentemente la esperienze alla conduzione dei reality (il Grande Fratello Vip prima, l'Isola dei Famosi dopo) sono state terreno fertile per sperimentare.

È logico, la sua cifra stilistica è quella: spontaneità, schiettezza, qualche gaffe di troppo e quella cadenza romanesca difficile da togliere. Eppure il miglioramento è evidente (tolta la sua ultima edizione dell'Isola, dove sembrava che non vedesse l'ora che finisse la puntata). Attualmente, alla conduzione del programma, si sta dimostrando all'altezza delle aspettative. Alcuni ritenevano che la Gregoraci avrebbe lasciato un vuoto, ma in realtà non è stato così. Insomma, non mancano i sorrisi smaglianti ogni volta che la telecamera si accendeva. A parte l'ironia, la conduzione della Gregoraci era sì asciutta e sobria, ma sinceramente poco coinvolgente. In confronto, la Blasi appare nettamente superiore, risultando più vivace e divertente. Il paragone viene spontaneo e, neanche a dirlo, non ha certo a che fare con simpatie o antipatie personali (seppur legittime).

Alvin-Blasi: il binomio vincente

Il binomio Blasi-Alvin, poi, è perfetto. Si vede che i due si conoscono da tempo e che hanno un rapporto di stima e amicizia reciproca. D'altronde, più di 20 anni fa, i due conducevano insieme uno dei programmi musicali (per l'appunto) più amati, "Top of the Pop's", su Rai Due. Le loro strade professionali si separeranno, per poi ricongiugersi (Isola dei Famosi, Eurogames) e ritrovarsi, ora, sul palco di Battiti Live. Qui sono complici, lei si diverte e fa divertire. Lo prende in giro, lui sta alla battuta e la riporta sulla giusta carreggiata quando, tra un siparietto e l'altro, a volte esagera (o "s'allarga" per rimanere nel linguaggio di Blasi).

L'esordio di Ilary: "C'è una fregatura e ha un nome: si chiama Alvin"

Basti pensare all'esordio di Ilary Blasi: "Ciao Puglia, benvenuti! Siamo a Molfetta, uno dei luoghi più belli del nostro Paese, questa è la prima delle 5 serate piene dei musica. Il posto è magico, la musica è meravigliosa, abbiamo le stelle, c'è il mare. Ovviamente vi starete chiedendo: dov'è la fregatura? Purtroppo c'è e ha un nome: si chiama Alvin". "Non ti smentisci mai", la replica di lui. E giù a ridere. Ma come questa, anche altre scenette con Blasi che rivela tranquillamente di seguire le indicazioni degli autori televisivi, di non capire più di tanto di musica (viva la sincerità, ma non lo considererei un merito visto che si tratta di un programma musicale).

Come quando dice a Irama: "In questo brano tu mischi un po'.. sonorità orchestrali con quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio perché chiaramente io non ce capisco nulla, me l'hanno scritto gli autori". Poi in versione "karaoke" con Emma ed Annalisa ("Quanto so' stonata, fatte dà un bacio", dice Ilary). E ancora con Mahmood, scherzando sulla coreografia del suo nuovo brano. Insomma, sembra di stare tra amici, in un'allegra serata estiva. Una conduzione scanzonata e leggera, così dovrebbe essere. Si tratta di tormentoni estivi, insomma, mica di massimi sistemi.

E gli ascolti? Al momento sembrano premiare. La prima puntata di questa edizione, infatti, è stata vista da 2.707.000 spettatori con uno share del 22.4%. La seconda, invece, 2.351.000 telespettatori, pari al 22% di share. Per il resto: i conti si fanno alla fine. Ma al momento, senza tanti giri parole, Gregoraci non si rimpiange.

