Ivana Spagna a Belve, il racconto del tentato suicidio: "Ecco chi mi ha salvata"

Ivana Spagna è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve e si è raccontata in una lunga intervista. La cantante ha parlato della sua vita personale, della carriera, dei suoi successi e soprattutto delle debolezze. Dalla paura per i viaggi notturni fino al dolore terribile per la morte della madre e del bambino che portava in grembo. Un racconto intenso e sentito, dove è emersa anche la sua sensibilità al paranormale. Molti aspetti inediti e mai raccontati prima dall'iconica artista, ecco le sue parole dopo le anticipazioni delle scorse ore.

Ivana Spagna il legame con i gatti che le ha salvato la vita

"Mi sento un gatto e ho le mie ragioni per dirlo, come loro sto bene di notte. Amo tutti gli animali, ma come loro ho un olfatto perfetto", sono state le prime parole di Ivana Spagna rivolte a Francesca Fagnani. Un amore quello per i suoi felini che l'ha accompagnata per tutta la vita e che nel momento più basso e oscuro è stato decisivo per salvarle la vita: "Quando ero rimasta incinta quel bambino non lo volevo, mia madre stava male. Facevo ginnastica di tutto per perderlo, dopo qualche mese invece mi coccolavo la pancia. Ho perso il bambino dopo quattro serate consecutive, sono stata costretta all'aborto. Quando è morta mia madre venivo da mesi di sofferenza, quando è mancata il 20 luglio del 1997 sono andata a cantare la sera stessa. Prendevo cose pesantissime, non volevo più soffrire e avevo programmato tutto. La mia gattina di nome bimba mi ha miagolato davanti svegliandomi dal torpore quando mi volevo tagliare le vene. Mi sono isolata e non contattavo più nessuno, è sbagliatissimo isolarsi in qui momenti lì. Ho preso in braccio la mia gattina e ho pianto tanto. Oggi riesco ad andare avanti, ma ho avuto paura di impazzire dal dolore".

Una donna particolare, che ha avuto tanti successi nella vita ma non si sente diva: "Mi sembra anche sciocco dirlo. Io sono ancora qua che canto programmi con le stesse canzoni, mi chiamano icona e mi fa piacere. Io sono molto sincera, sono caduta sul divano quando ho visto di essere sopra Madonna e Michael Jackson in classifica". Un successo che l'ha portata a viaggiare molto: "Ho paura di spostarmi dopo le serate di notte. La mia paura è poter investire un gattino". Il futuro è tutto da scrivere per lei "Sono sincera, non mi vedo ancora qui tra 10 anni. Ho paura di morire e lasciare sola i miei gatti. Ne ho 5 in casa e altri di cui mi occupo". Il suo cuore al momento per loro: "L'ultima volta che mi ha battuto forte il cuore è stato 4 anni fa, non ho mai fatto sesso senza sentimento. Solo una volta e ho capito che mi stavo buttando via. Sono una sentimentale". La grande cantante confessa: "Sono in credito per la vita, non avrei mai detto che sarei arrivata a 68 anni, devo ringraziare il cielo e prego di poter stare ancora qui. Ho tanta paura di morire per i miei gatti".

Dalla signora Radicchi al paranormale, le cose più curiose della sua vita

"La signora Radicchi l'ho condonata due volte", ha spiegato parlando della sua sosia ufficiale Wanda Fisher capace anche di spacciarsi per lei "Ultimamente ne ha combinate altre ma non voglio neanche più barare. Di carattere però siamo molto diverse perché io rispetto il pubblico a differenza sua. Aveva fatto delle serate sostituendosi a me, ormai non mi arrabbio neanche più". La cosa più interessante e sorprendente raccontata a Francesca Fagnani è però quello sul paranormale "Noi quando finiamo in questa vita andiamo in un'altra dimensione, ve lo dico perché li ho visti veramente. Si vede la persona, non vedo i lineamenti ma vedo il pallore del viso e tutti i particolari del vestito", ha dichiarato Spagna che poi su domanda di Fagnani precisa che li vede "alle cinque di mattina. La prima volta ho visto una signora inginocchiata che scriveva nel mio salotto". Poi confessa "Sogno di voler rivedere i miei genitori, gli direi che sono la cosa più bella che la vita mi ha dato".

Il rapporto con la chirurgia estetica e il matrimonio lampo

Ivana Spagna candidamente confessa: "Credo che solo le orecchie siano rimaste al naturale, mi sono rifatta di tutto. Il primo intervento a 16 anni senza anestesia al naso. Poi ho fatto i denti, i lifting, la bocca. Ero talmente pazza da farmi da sola le punturine. Ora però ho paura di continuare a rifarmi perché non voglio morire e lasciare soli i miei gatti", gli animali che le hanno rapito il cuore molto più di quanto abbia mai fatto un umano nonostante le tante relazioni e i matrimoni lampo come quello a Las Vegas con un modello francese durato solo una settimana. Su questo spiega: "Me lo chiese per tre volte.Non volevo sposarmi perché Mario Sabato mi disse che sarebbe durato solo una settimana. Alla fine accettai, ma aveva ragione lui".