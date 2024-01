La Storia, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Uscito nel 1974 e scritto da Elsa Morante, "La Storia" è uno dei romanzi italiani più celebri del '900 letterario. Già portata sul piccolo schermo nel 1986 da Luigi Comencini (con Claudia Cardinale come protagonista), prende adesso nuova vita grazie ad una nuova versione, diretta da Francesca Archibugi, anche autrice dell'adattamento insieme a Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Francesco Piccolo. Interpretata da un cast di assoluto rilievo la miniserie in quattro puntata va in onda a partire da oggi, 8 gennaio 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Scopriamo cosa accade nei primi due episodi.

La Storia – Anticipazioni prima puntata

Nel primo episodio della serata, ci viene introdotto il personaggio principale del racconto, la maestra Ida Ramundo, una donna ebrea che, nonostante la sua identità religiosa, cela le proprie origini. Ida conduce una vita apparentemente tranquilla: vedova da ormai diversi anni, cresce il figlio adolescente Nino, un bel ragazzo piuttosto estroverso. Talvolta supportata dall'oste Remo, la sua routine, tra l'insegnamento e il quartiere San Lorenzo a Roma, procede con una certa serenità fino a quando, nel gennaio del 1941, Gunther, un giovane soldato tedesco, entra nella sua casa e la violenta. Quel tragico evento segna l'inizio di una nuova fase nella vita di Ida, che scopre successivamente di essere incinta. Mentre Nino è lontano da casa, Ida dà alla luce un neonato, chiamato Useppe.

Il secondo episodio della serata vede il ritorno a casa di Nino, che, senza fare domande, si innamora immediatamente del fratellino appena nato. Tra i due nasce un legame indissolubile. Tuttavia, Nino è un fervente sostenitore del regime fascista e decide di abbandonare la sua famiglia e il liceo per arruolarsi volontario in guerra. Saluta con entusiasmo dalle persone che lo circondano, Nino compie una scelta che spezza i sogni e le speranze di Ida. La donna si ritrova sola con il piccolo Useppe. La guerra sconvolgerà le loro vite: San Lorenzo viene bombardato, la casa di Ida viene distrutta e Blitz, il fedele cagnolino di Nino, perde la vita sotto le macerie.

Dove vedere "La Storia" in tv e in streaming (dal 27 novembre 2023)

La prima puntata della miniserie "La Storia" in onda in prima tv oggi, 8 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

