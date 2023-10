Paola Perego e Simona Ventura cantano "La notte vola", il risultato è terribile: il video è già cult

Se credevate che Tale e Quale Show si fosse concluso venerdì sera, sbagliavate. Imperdibile l'ultima esibizione di Paola Perego e Simona Ventura, che questa mattina hanno inaugurato la nuova stagione di "Citofonare Rai Due" con una imitazione esilarante, quella di Lorella Cuccarini. La clip è diventata presto virale in rete proprio per via della simpatia del siparietto.

Del resto Simona e Paolo avevano avvertito: "La coppia più strampalata del weekend è tornata e canteremo ancora", aveano dichiarato in una intervista. Oggi il ritorno in onda del contenitore mattutino di Rai Due. E la promessa mantenuta: le due conduttrici si sono esibite sulle note di "Sugar Sugar" e "La notte vola", due hit di Lorella, con tanto di parrucca bionda. Su Twitter qualcuno scherza: "Lorella starà cercando una tomba in cui rivoltarsi".

Da sottolineare che quest'anno il loro show dura mezz'ora in più (partiranno infatti alle 10.30 e proseguiranno con la messa in onda fino alle 13:00). Mezz'ora in più per cantare e divertirsi. È questa la loro filosofia: "Il divertimento, la leggerezza è la chiave di tutto, il pubblico ci scrive che si diverte guardandoci, perché anche se abbiamo distrutto, capolavori di gradi artisti, è innegabile che chi non canta sotto la doccia, o in macchina. Canta che ti passa".