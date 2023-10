Lorenzo Licitra fa sognare a Tale e Quale con Diodato, ma Malgioglio lo stronca

Tale e Quale Show vede la partecipazione di personaggi famosi, ma anche cantanti professionisti in cerca di rilancio è il caso di Lorenzo Licitra. L'ex vincitore di X-Factor dopo aver fallito l'accesso all'Eurovision Song Contest tramite il concorso di San Marino pochi mesi fa si sta rilanciando alla grande su Rai 1 con un'interpretazione meglio dell'altra tanto da aver vinto la scorsa settimana. Questa sera ha interpretato in maniera perfetta "Fai Rumore" di Diodato scatenando la prima standing ovation dello studio e racogliendo un grande plauso da quasi tutta la giuria.

Lorenzo Licitra a Tale e Quale Show è da standing ovation, Loretta Goggi commossa

Lorenzo Licitra ha regalato una delle performance più belle di questa edizione di Tale e Quale Show toccando il cuore del pubblico in sala che si è scatenato in un applauso spontaneo, tanto che anche Loretta Goggi presidente di giuria era commossa in volto: “Meraviglioso, voglio salutare Diodato perché io ho cantato questa canzone nel mio programma la mamma ha pianto. Io ho cantato la canzone con la sua tonalità perché ha le corde vocali quasi femminili. Tu hai fatto un lavoro meraviglioso per fare questo”. Un grandissimo attestato di stima per il ragazzo da una delle regine dello spettacolo italiano. Ci ha pensato poi Cristiano Malgioglio a scatenare il pubblico con un giudizio diametralmente opposto.

Fischi per Malgioglio dal pubblico

Cristiano Malgioglio interrogato da Carlo Conti ha dichiarato a proprosito dell'interpretazione di Lorenzo Licitra: "Una canzone che trapassa l’anima, Diodato mi piace moltissimo. Qui abbiamo dei cantanti che sono veri cantante e chi fa altri lavori. L’hai fatta molto bene, tu non hai scatenato la voce. Non sei Diodato, ma sei bravo”, fischi copiosi del pubblico assolutamente non d'accordo con il suo giudizio tanto che Panariello ha dovuto gettare acqua sul fuoco con la battuta "Sempre sia Diodato". Sta di fatto che dopo un terzo posto e una vittoria nella seconda puntata si candida seriamente per il secondo successo consecutivo.