Malgioglio look ispirato a Frida Khalo, chi era l’artista messicana e il suo messaggio

Cristiano Malgioglio si conferma re indiscusso dei look nella tv italiana, ma per la quarta puntata di Tale e Quale Show ci regala una perla davvero di rara bellezza. Il paroliere si è presentato in studio con una maglia, un trucco e un’acconciatura davvero particolare che ha incuriosito il pubblico a casa. Per i più attenti non sarà stato difficile individuare i riferimenti e l’omaggio alla leggendaria Frida Khalo, l’artista messicana più famosa del Novecento e tra le più importanti di sempre. In una serata di grandi imitazioni stavolta forse la più riuscita è stata proprio qulla del più temibile dei giurati.

Malgioglio il look in onore di Frida Khalo, il messaggio del paroliere

Cristiano Malgioglio è sicuramente un esempio di libertà, fuori dagli schemi trasmette sempre il suo essere estroverso anche attraverso i look. La scelta di Frida Khalo è piuttosto chiara e vuole essere un appello al pubblico da casa: un invito ad essere liberi, anticonformisti e a superare le proprie sofferenze. Un abito ricchissimo di colori e vita, un look davvero unico che ha stupito positivamente il pubblico che si è scatenato nelle ricerche anche per scoprire chi fosse la donna capace di ispirare l’artista.

Chi era Frida Khalo?

In molti si sono chiesti chi fosse Frida Khalo. Parliamo della più famosa ed importante pittrice del Messico. La sua figura è stata capace di ispirare gli ambiti più variegati segnando indelebilmente il secolo scorso e l’arte contemporanea . L’artista è nata a Coyoacán il 6 luglio 1907, è morta nella medesima città il 13 luglio 1954, a soli 47 anni, stroncata da una embolia polmonare dopo un’infezione molto grave che l’aveva portata alla cancrena perdendo la gamba destra. Una vita davvero complessa la sua dal punto di vista medico con le disavventure iniziate con un grave incidente stradale ad appena 18 anni. I dolori e le fratture multiple l’hanno accompagnata per tutta la vita. Sono in seguito sopraggiunti tanti altri problemi di salute, fino alla morte che l’ha resa artista immortale e simbolo di libertà.