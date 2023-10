Maria Chiara Giannetta a lezione da Bocelli per girare Blanca: "Lì mi sono resa conto che ero una cretina"

Blanca sta conquistando l'Auditel anche quest'anno con la seconda stagione, su Rai1 dalla scorsa settimana. Merito di tanto successo è sicuramente la storia, ma anche la sua protagonista, amatissima.

Maria Chiara Giannetta ne ha parlato a Radio2 Social Club: "La gente mi ferma per strada per chiedermi se ci vedo. Alcune persone, come se avessero avuto un'apparizione, mi hanno fermato gridando: 'Ma allora ci vedi!'". L'attrice si è preparata molto per vestire i panni della protagonista ipovedente e ha avuto un insegnante d'eccezione: "Per interpretare questo ruolo ho avuto dei bravi maestri - ha raccontato - Siamo andati a rompere le scatole a Bocelli, a casa sua. Avevamo dei pregiudizi, eravamo preoccupati quando lo abbiamo visto correre per le scale. Lì ci siamo resi conto che eravamo dei cretini. Ci ha dato tutte le istruzioni per andare in scena, in bicicletta, a cavallo. Le persone non vedenti fanno qualsiasi cosa, soprattutto nello sport. Ormai per strada mi chiamano Capitano Blanca".

Sulla seconda stagione di Blanca, infine, ha detto: "Quest'anno c'è un polibomber che minaccia la polizia, mette le bombe nelle auto della polizia per creare terrore e portare la gente ad avere in automatico paura degli agenti- Blanca dovrà cercare di capire chi è. Il rapporto con il cane Fiona? Lei è come un essere umano. È una femmina, ma è fluida. Anche nella serie è una femmina, ma ha il nome da maschio. Quest'anno quando mi vedeva capiva che doveva lavorare, tutto quello che vedete e che facciamo col cane è tutto improvvisato".